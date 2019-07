Ultime Notizie Roma del 03-07-2019 ore 08:10

romadailynews radiogiornale una Buongiorno della redazione appuntamento con ali formazione Gabriella Luigi in studio gran vittoria della solidarietà contro la criminalizzazione degli aiuti queste le parole di Carola della comandante della Sea Watch 3 per la quale il gip non ha convalidato l’arresto il PM valuterà se impugnare la decisione Intanto è stato firmato dal prefetto l’allontanamento dall’Italia Lari Spediamo in Germania dice il Ministro dell’Interno Matteo Salvini Di Maio punta sulla confisca immediata dell’imbarcazione Intanto in Libia almeno 40 morti per un raid aereo su un centro di detenzione per migranti false Onlus per illeciti sull’accoglienza Dei migranti 11 arresti nel Lodigiano oggi la riunione del collegio dei commissari europei sulla procedura di infrazione contro l’Italia più vicina una chiusuradel dossier dopo la correzione dei conti approvata dal governo italiano Sassoli del PD E intanto il candidato ufficiale dei socialisti per la Presidenza del Parlamento Europeo oggi il voto dell’assemblea di Strasburgo gli altri candidati sono Keller peli Verdi Zara dille dei conservatori ECR e reggo della sinistra due autostrade gravemente inadempiente per il crollo del ponte Morandi Ma per evitare un rischioso contenzioso la concessione si potrebbe rinegoziare invece che revocare così il punti Giuristi chiamato dal Ministero dei Trasporti a valutare la posizione di ASpI controllata di Atlantia Oggi intanto al mise l’incontro tra il ministro Di Maio e i sindacati tragedia nelle acque del nord della Russia almeno 14 Marinai sono morti in un incendio scoppiato a bordo di un sommergibile mentre stavano effettuando una missione di ricognizione le cause del rogo sono ancora sconosciute il Ministero della Difesacome eroi che le azioni intraprese dal equipaggio per domare l’incendio e salvare il sottomarino è tutto dalla redazione Vi auguro una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa