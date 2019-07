Ultime Notizie Roma del 03-07-2019 ore 09:10

romadailynews radiogiornale una Buongiorno della redazione appuntamento con informazione Gabriella Luigi in studio il GIP di Agrigento non ha confermato l’arresto per Carola rachide La giovane comandante della Sea Watch 3 che torna così in libertà ma è stato firmato dal prefetto l’allontanamento dall’Italia Lari Spediamo in Germania dice il Ministro dell’Interno Matteo Salvini Di Maio punta sulla confisca immediata dell’imbarco Intanto in Libia almeno 40 persone sono morte per un raid aereo sul Centro di detenzione per migranti mentre a Lodi 11 gli arresti per una giro di illeciti sull’accoglienza degli immigrati in Europa oggi la riunione del collegio dei commissari dell’Unione Europea sulla procedura di infrazione contro l’Italia più vicina una chiusura positiva deldopo la correzione dei conti approvate dal governo italiano intanto David Sassoli del PD è il candidato ufficiale dei socialisti per la Presidenza del Parlamento Europeo oggi il voto dell’assemblea di Strasburgo gli altri candidati sono Keller per i verdi zahradil dei conservatori ECR e regole della sinistra nuovo sviluppo del caso di Emanuela Orlandi il Vaticano ha disposto l’apertura di due tombe nel cimitero Teutonico la prossima settimana la decisione arriva a seguito della denuncia della famiglia che ha segnalato il possibile occultamento del cadavere della ragazza scomparsa nel 1983 nel piccolo cimitero che si trova all’interno del territorio dello Stato pontificio negli Stati Uniti è morto 94 anni Lee iacocca leggenda dell’Industria automobilistica americana ex numero uno di Ford Chrysler è buio e intanto nella ripresa statunitense dal primovedo ufficialmente il ciclo di espansione economica più lungo della storia battendo il record di 120 mesi consecutivi che risaliva la Quintana mix delle 1991-2001 è tutto dalla redazione Vi auguro una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa