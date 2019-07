Ultime Notizie Roma del 03-07-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno della redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio Salvini è Di Maio contro il GIP di Agrigento Alessandra Vella che ha respinto la richiesta di convalida dell’arresto di Carola rackety avanzata dalla procura vergogno per i magistrati si vede quanto è urgente la riforma della Giustizia dice il leader della Lega Mentre per il capo pentastellato la decisione sorprendente il PM di Agrigento patronaggio ha detto che valuterà se impugnare la decisione dopo aver letto le motivazioni è stato ripristinato il primato del diritto affermano i legali della comandante tedesca della Sea Watch 3 per la quale è stato firmato il provvedimento di allontanamento dall’Italia David Sassoli è ufficialmente il candidato dei socialisti alla Presidenza del Parlamento Europeo lo ha deciso il gruppo con un voto ieri seraapplicazione è un onore abbiamo la possibilità di iniziare La legislatura con una presidenza socialista ha detto Sassoli nel voto di quest’oggi sono candidati anche Keller privè Jan zahradil dei conservatori ACR e si regola della sinistra due autostrade gravemente inadempiente per il crollo di Ponte Morandi le promesse per la revoca sarebbero tutte ma c’è anche un alto rischio contenzioso che apre uno spiraglio per una soluzione alternativa che passa per la revisione della concessione questo il giudizio del pool di Giuristi chiamato Ministero dei Trasporti a valutare la posizione di ASpI controllata di Atlantia contenute in un rapporto di 60 pagine trasporto in chiusura Coppa America Il Brasile ha battuto 20 a Belo Horizonte in Argentina accedendo così alla finale della competizione stasera l’altra semifinale tra Cile e Perù mondiali femminili di calcio Stati Uniti in finale dopo aver2 a 1 l’Inghilterra oggi l’altra semifinale tra Olanda e Svizzera intanto prende il via stasera Napoli La trentesima edizione delle universiadi presenti alla cerimonia capo dello Stato Sergio Mattarella ha il premier Conte è fico è tutto dalla redazione Vi auguro una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa