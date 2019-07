Ultime Notizie Roma del 03-07-2019 ore 11:10

romadailynews radiogiornale ritrovati raccolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio non si presenteranno questa mattina davanti alle commissioni affari costituzionali e giustizia della camera Leone G tavolo asilo Medici Senza Frontiere opera Mediterranea Savino e Antigone la decisione per soli traduzione in seguito alle proteste della Lega una grande vittoria della solidarietà contro la criminalizzazione degli aiuti così Carola rakete comandante della Sea Watch 3 per fare il gip non ha firmato il suo lontanamente dall’Italia la rispettiamo in Germania dice Salvini oggi la riunione del collegio dei commissari europei sulla procedura di infrazione contro l’Italia più vicino alla chiusura positiva del dossier dopo la correzione Ponti approvata dal governo italiano del PD è il candidato di specialisti per la Presidenza del Parlamento Europeo oggi il voto dell’assemblea di Strasburgo gli altri candidati sono quelle River di Zara dei conservatori Airiacocca Legenda dell’Industria automobilistica americana conosciuto col nome di lì è morto all’età di 94 anni il figlio di immigrati italiani per decenni è stato l’uomo più potente di capitale dell’auto americana presidente di Ford Alla fine degli anni settanta e gli anni 80 amministratore delegato e presidente del consiglio di amministratore della Chrysler che salvò dalla bancarotta oscurati oltre 220 siti per la sottoscrizione di false polizze assicurative online è il risultato dell’operazione condotta dal nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche della Guardia di Finanza gli utenti convinti di sottoscrive assicurazioni vantaggiose per le proprie autovetture le proprie case i propri natanti ci sono in realtà ritrovati senza alcuna copertura assicurativa oltre l’oscuramento dei portali web sono state identificate 74 internet abusivi si acuisce lo scontro tra il CDA di Trevi l’azionista di controllo 3 holding dopo la richiesta di revoca del consiglio di amministrazione avanzata dalla società della famiglia Trevisani leggiha bollato a maggioranza come in del tutto infondate contraddittorie le motivazioni alla base della richiesta di affermazioni sono tra l’altro potenzialmente idonei a pregiudicare Il buon esito della manovra se sei connessa alla messa in sicurezza impegnati incontriamo di ristrutturazione Maxi sequestro da parte dei poliziotti della divisione anticrimine della Questura di Roma per un valore complessivo di oltre 120 milioni di euro nei confronti di esponenti di spicco della criminalità calabrese radicata Roma e provincia già dagli anni 80 320 sequestrati 173 immobili tra Roma Rignano Flaminio Morlupo Campagnano Romano Grottaferrata e altre province italiane Ministro dell’Interno Salvini arresti e sequestri sono la risposta migliore chi ci chiede pulizia e legalità un giudice del tribunale di Napoli altre quattro persone sono state arrestate dalla polizia nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura di Roma dalla quale emergono contatti tra gli indagati appartenente alla camorra i5 sono indagati a vario titolo per corruzione nell’esercizio della funzione corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio in atti giudiziari trapLecce che mi lamentato credito tentata estorsione favoreggiamento personale tragedia nelle acque del nord della Russia almeno 14 Marinai sono morti in un incendio scoppiato a bordo di un sommergibile mentre stavano effettuando una missione di ricognizione le cause del rogo sono ancora sconosciute il Ministero della Difesa definito come Roy che le azioni intraprese dell’equipaggio per domare l’incendio salvare il sottomarino ed è tutto buon proseguimento di ascolto Vigna La regia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa