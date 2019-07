Ultime Notizie Roma del 03-07-2019 ore 12:10

romadailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto della redazione da Francesco Vitale in studio almeno 40 persone sono morti in Raid aereo che ha colpito il centro di detenzione per migranti legalia tagiura vicino Tripoli la notizia arriva da fonti di soccorso libiche il Ministero della Salute del governo sostenuto dal ho aggiunto nel comportamento sono rimasti feriti almeno 80 migranti in un comunicato il governo appoggiato dagli Stati Uniti accusato per il re dell’ esercito Nazionale libico guidato dai comandanti Khalifa haftar la Libia è sempre divisa tra due cover Note le porte che controllano gran parte dell’ est del sud del paese voltiamo pagina Carola rakete Capitana della Swatch è libera il dito Infatti non ha convalidato l’arresto visione che ha scatenato la dura reazione del vicepremier Matteo Salvini si tratta di una sentenza politica che va contro l’età che ha detto anche l’altro vicepremier Luigi Di Maio si è detto sorpreso della decisione del GIPabbiamo ancora pagina rimaniamo all’estero dopo giorni di trattative è stato trovato l’accordo sulle nomine Europea la presidenza della commissione va la ministra della Difesa tedesca Ursula von der leyen della CDU alla guida della BCE invece la francese Christine lagarde il nome per la presidenza del consiglio è quello del premio liberale belga charles-michel lo spagnolo Joseph invece l’alto rappresentante per la politica estera ad annunciarlo su Twitter è stato l’attuale Presidente del Consiglio Europeo Donald tusk ancora pagina rimanendo All’estero si tiene oggi a Bruxelles e la riunione del collegio dei commissari europei sulla procedura di infrazione contro l’Italia dopo la correzione dei compiti approvata dal governo italiano si avvicina la possibilità di una e chiusura positiva del dossier come auspicato qualche giorno fa anche dal Presidente della Repubblica Mattarella con il Decreto Salva contigiafirmato dal capo dello Stato si è accordata chi accorciata la distanza tra Roma e Bruxelles in chiusura un rapido sguardo alla borsa via di seduta rialzo per Piazza Affari indice Fit MIB iniziato contrattazione in Progresso dello 01 per 121415 punti non abbiamo altre notizie buon proseguimento di ascolto appuntamento a più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa