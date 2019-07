Ultime Notizie Roma del 03-07-2019 ore 13:10

romadailynews radiogiornale Ben ritrovati raccolto dalla redazione da Francesco vita in studio in Libia almeno 40 morti e 80 feriti per un raid aereo su un centro di detenzione per migranti intero complesso accoglie 610 migranti dopo il re della Libia chiedono inchiesta internazionale condanna del ministro degli Esteri Enzo Moavero non si presenteranno Oggi davanti alla commissione affari costituzionali e giustizia della camera NG tavolo asilo per solidarietà sea-watch esclusa dall’audizione una grande storia della solidarietà contro la criminalizzazione degli aiuti così Carola rakete comandante della Sea Watch 3 per la quale il gip non ha convalidato l’arresto firmato il suo allontanamento dall’Italia Lari Speriamo in Germania dice Salvini e PD non parteciperà al voto sulla Libia oggi in aula alla camera l’associazione Nazionale magistrati contro Matteo Salvini spiega in una nota della giunta ancora una volta commenti sprezzanti verso unagiudiziaria di San Curati da qualsiasi riferimento i suoi contenuti tecnico-giuridici che rischiano di diventare un clima di odio e di avversione come dimostrato da numerosi post contenenti insulti minacce nei confronti del Agrigento pubblicati nelle ultime ore quando un provvedimento risulta gradito il Ministro dell’Interno scatta immediatamente la cosa il magistrato di fare politica a poi appare estremamente grave sottolinea ancora la prospettazione di una riforma della Giustizia finalizzata a selezionare I magistrati in modo che assumano esclusivamente decisioni gradita la maggioranza politica del momento E a proposito di Salvini il ministro Ormai nel Calabria Limbadi nel feudo del clan Mancuso per una giornata di vittoria della legalità noi testimoni di giustizia rimangono dietro la porta Antonello Troya sono qui in Calabria Limbadi per una cosa importante alla collettività di un bene tu piscato al clan Mancuso una vittoria della legalità in uno spazio destinato alla cultura ai ragazzi e dove si studierà perché qui è prevista la nascital’università Antimafia ti ho detto il Ministro dell’Interno e vicepremier Matteo Salvini in Calabria ieri per la consegna di un immobile confiscato al clan Mancuso destinato a finalità sociali lotta alla mafia ha detto il ministro che non si arresta Infatti anche stamani ci sono stati degli arresti a Milano perché i tanti Mancuso che ci sono in giro per l’Italia vanno arrestati sancisce il declino demografico dell’Italia la prima volta negli ultimi 90 anni rallentato solo dalla crescita dei cittadini stranieri la popolazione italiana scende al 31 dicembre 2018 a 55181245 Mila in meno rispetto all’anno precedente La diminuzione delle nascite nel 2018 di oltre 18 mila unità rispetto al 2017 pari almeno 4% certifica l’Istat l’istituto di statistica rende Inoltre noto che diminuiscono i decessi assestandosi sulle 633000 unità in linea con il Trend di aumento registrato a partire dal 2012 ma in calo rispetto al 2017 rispetto al 2014perdita di italiano è pari alla scomparsa di una città grande come Palermo hanno subito una tentata violenza sessuale da parte di un 24enne nigeriano ma soprattutto quello che ha sconvolto due ventenni di Brescia e il fatto che nessuno abbia le loro richieste di aiuto per questo una delle due ha deciso di presentare una denuncia contro ignoti quello che è accaduto e la sconfitta della società addetto legale di una di loro Se loro non agirà in tempo contro le sezioni ricambi la domenica prossima aliran fare il prossimo passo riprendendo l’arricchimento del tuo ragno come annunciato nel ultimatum di due mesi fa l’ho detto il suo presidente iraniano Hassan rohani la cena è rappresentato una protesta contro la Gran Bretagna dopo che il suo ministro degli Esteri Geremia a messo in guardia dai rischi di gravi conseguenze nel caso di violazioni dell’accordo del 1997 sulla restituzione di Hong Kong da Londra sembra stia fantasticando nella sbiadita gloria del colonialismo britannico nell’ossessione di guardare gli affari di altri paesi affermato il portavoce del Ministero degli Esteri Gwen sua Lido Antoniniindustria automobilistica americana è conosciuto col nome di lei è morto all’età di 94 anni figlio di immigrati italiani per decenni è stato l’uomo più potente di Detroit capitale dell’auto americana presidente di Ford Alla fine degli anni 80 amministratore delegato e presidente del consiglio di amministrazione della Chrysler che salvò dalla bancarotta era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

