Ultime Notizie Roma del 03-07-2019 ore 14:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio In Italia nascono sempre meno bambini nel 2018 si è registrato un calo di 18.000 neonati rispetto al 2017 lo certifica l’Istat nel bilancio Democratico 2018 rilevando come siano stati iscritti In anagrafe per nascita 430 9747 bambini è un nuovo minimo storico dell’Unità d’Italia in più la popolazione residente nel nostro paese al 31 dicembre 2018 diminuita di 124427 unità si tratta del quarto anno consecutivo di diminuzione dal 2015 sono oltre 400 mila residenti meno un ammontare superiore di abitanti del settimo comune più popoloso d’Italia in totale primo gennaio 2019 risiedono in Italia 60 milioni 359546 persone di cui lo 8,7% sono stranieri voltiamopagina cronaca Carla Arcate Capitana della PS3 è libera il gip Infatti non ha convalidato l’arresto una decisione che ha scatenato la dura reazione del vicepremier Matteo Salvini si tratta di una sentenza politica e va contro italia detto anche l’altro vicepremier Luigi Di Maio si è detto sorpreso della decisione del GIP rimaniamo all’estero almeno 44 persone sono morti in Raid aereo che ha colpito il centro di detenzione per migranti lega via tagiura vicino a Tripoli il bilancio è stato tracciato dalla missione dello nel paese che fa sapere che feriti sarebbero più di 130 in un comunicato il governo appoggiato dagli Stati Uniti accusato che verrai dell’ esercito Nazionale libico guida raccomandate che li fa tardi mentre inviato dei Leoni via ghassan salamé racconta una colazione ha detto che il bombardamento equivale come livello un crimine di guerra la Libia è sempre divisa tra due quaderni note le porte via controllano del sud del paese cambiamo decisamente argomento è stata battezzata la grande Eclissi del Sudamerica tenuto migliaia di persone con il naso all’insù le Cerca l’eclissi che martedìPrato completamente il sole lo spettacolo cosmico chi si ripete in media ogni 14 anni è stato visibile solo da una battaglia disabitata dell’Oceano Pacifico dal Cile dall’Argentina dall’Italia non è stato quindi possibile osservare l’eclissi sudamericana gli appassionati hanno potuto godersi il fenomeno online grazie a vari diretta streaming per cui quella di, testo che abbiamo decisamente argomento torniamo in Italia Partirà il 6 luglio prossimo i saldi estivi in Calabria ne dà notizia anche Confcommercio Calabria secondo la quale ogni famiglia della Regione spenderà in media poco meno di €220 rispetto ai 224 previsti a livello nazionale sentiamo Antonello Troya è fissata per sabato prossimo 6 luglio la partenza in Calabria dei saldi estivi mi dà notizia Confcommercio Calabria secondo la quale ogni famiglia Regione spenderà in media poco meno di €220 rispetto ai 224 previsti a livello nazionale per quanto riguarda la tipologia dei prodotti acquistati secondo Confcommercio le famiglieFabrizia acquisteranno il saldo prevalentemente ai capi d’abbigliamento scarpe accessori meno ricercati articoli sportivi e prodotti di pelletteria le vendite di primavera ferma Maria a Sant’Agata di del Confcommercio Calabria sono letteralmente saltate Ciò ha creato una condizione di estrema difficoltà economica per le imprese del settore moda che vedono in questi saldi estivi che valgono complessivamente circa il 12% dei fatturati dei Fashion Store un’occasione di rilancio dall’ufficio quindi è che almeno in questi saldi riparta la corsa allo shopping e si possa riscontrare serve scienza dei consumi ci fermiamo qui Buon proseguimento ti ascolto linea alla regia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa