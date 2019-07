Ultime Notizie Roma del 03-07-2019 ore 15:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio Davide Sassoli è stato eletto presidente del Parlamento Europeo alla seconda votazione l’eurodeputato italiano del PD ha ottenuto 345 voti 11 in più della maggioranza assoluta di 334 voti capirete la mia emozione ringrazio il presidente tajani per il lavoro che ha svolto per il suo grande impegno la sua dedizione Questa istituzione le prime parole visto solo i subito dopo l’annuncio della selezione accolte da un lungo applauso dell’aula me la lettera del governo La Commissione Europea sui conti in Italia o per l’impegno al miglioramento strutturale del deficit Nel 2020 compatibile con le regole del patto di stabilità secondo quanto si è appreso non ci sarebbe le indicazioni di obiettivi numerici per il 2020 una sentenza vergognosa così Salvini sulla decisione del GIP di Agrigento che non ha convalidato l’arresto della Capitana della suocero la raquette è una scelta incredibile con motivazionilibri perché si è messa a rischio la vita di uomini delle forze dell’ordine che facevano il loro lavoro reagisce l’associazione Nazionale magistrati parole sprezzanti contro una decisione giudiziaria di San Curati da qualsiasi chiarimento i suoi contenuti tecnico-giuridici che rischiano di alimentare un clima di oggi di avversione come dimostrato dai numerosi post contenenti insulti e minacce nei confronti del GP di Agrigento pubblicati nelle ultime ore con quello che stiamo leggendo sulla spartizione di poltrone procura e cura di qualche magistrato sono gli ultimi che possono dare lezioni di morale a chiunque la replica del leader della Lega è tragedia dove un raid aereo sul detenzione per migranti di tagiura ha ucciso 44 persone e ne ha ferite 134 bombardamento costituisce chiaramente un crimine di guerra dichiarata rappresentante speciale dell’ONU per la Bibbia ghassan salamé l’intero accoglie 610 migranti dopo il Raid della Libia chiede un’inchiesta internazionale Ministero dell’Interno chiedere alla comunità internazionale e l’unione africana di avviare un’inchiesta proposito di questi crimini perpetrati dalle Milizie di Azzatedel dicastero declino demografico dell’Italia la prima volta negli ultimi 90 anni rallentato solo dalla crescita dei cittadini stranieri popolazione italiana scende al 31 dicembre 2018 55204235 meno rispetto all’anno precedente la diminuzione delle nascite nel 2018 di oltre 18 mila unità rispetto al 2017 Paris Almeno 4% così certi istituto di statistica rende Inoltre noto che diminuiscono i decessi aspettandosi sulle 633000 in linea con il Trend di aumento registrato a partire dal 2012 in calo rispetto al 2010 rispetto 2014 la perdita di italiani è pari alla scomparsa di una città grande come Palermo Gli ispettori del Ministero della Giustizia guidati dal capo dell’ufficio Andrea Nocera sono in queste ore di minori di Bologna è più tardi strano la procura di Reggio Emilia l’iniziativa su impulso del guardasigilli Alfonso Bonafede è legata alla vicenda degli atti illeciti la Cina ha presentato una protesta ufficialela Gran Bretagna dopo che il ministro degli Esteri Jeremy 90 ha messo in guardia dai rischi gravi conseguenze nel caso di violazione dell’accordo del 1997 sulla restituzione di Hong Kong da Londra Pechino sembra fantastica Ma nella vita e Gloria del colonialismo britannico nell’ossessione di guardare gli affari da altri paesi affermato il portavoce del Ministero degli Esteri James Wan chiamiamo decisamente argomento andiamo in Calabria al Museo del Mare il progetto un tesoro in fondo al mare sentiamo Antonello Troya si intitola un tesoro in fondo al mare il progetto con cui nel civico Museo del mare di Tropea da Dio le proprie iniziative culturali il progetto regala firma del terzo in oceani Francesco Florio curatore della sezione di biologia marina del mumart ovvero del museo ed è basato sui risultati di anni di ricerca sul campo analisi e monitoraggio degli Habitat del territorio con particolare attenzione ai dati relativi ai vari fattori di perturbazionegravano sui componenti biotici e abiotici inseriti nel mio sistema Marino del Tirreno calabrese e che rappresentano il rischio principale su medio periodo a cui thalib esposto il progetto si è tradotto in una mostra fotografica temporanea la biodiversità del Tirreno calabrese la mostra è realizzata con le foto di Dario Vicari e Fabrizio fa chi ha sottolineato l’importanza di alcuni scatti che testimoniano la presenza di specie molto rari alcune delle quali come la dendrofilia non erano mai state avvistate nei nostri succede a Gigi Di Biagio dopo la delusione degli Europei Paolo nicolato è il nuovo tecnico della nazionale under 21 italiana la decisione della Federcalcio arriva dopo una serie di incontri svoltisi in via Allegri 30 Gabriele Gravina di CT Roberto Mancini dirigenti del club Italia nicolato succeda di viaggio dopo la delusione degli Europei di categoria

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa