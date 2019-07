Ultime Notizie Roma del 03-07-2019 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione mercoledì 3 luglio in studio Giuliano Ferrigno una sentenza vergognosa così Matteo Salvini sulla decisione del GIP di Agrigento che non ha convalidato l’arresto della Capitana della Sea Watch e Carola rakete una scelta incredibile con motivazioni in crisi perché si mette a rischio la vita di uomini delle forze dell’ordine che facevano il loro lavoro le parole del Ministro dell’Interno reagisce l’associazione Nazionale magistrati parole sprezzanti contro una decisione giudiziaria disancorati da qualsiasi riferimento ai suoi contenuti tecnico-giuridici che rischiano di alimentare un clima di odio e di avversione come dimostrato dai numerosi post contenenti insulti e minacce nei confronti del GF di Agrigento pubblicate nelle ultime ore con quello che stiamo leggendo sulla spartizione di poltrone e procure replica il leader della Lega Salvini ha paura di qualche magistrato sono gli ultimi che possono dare lezioni di morale a chiunque e destradove un raid aereo sul Centro di detenzione per migranti ha ucciso 44 persone e ne ha ferite 130 questo bombardamento costituisce chiaramente un crimine di guerra dichiarato il rappresentante speciale dell’ONU per l’intero complesso accoglie 610 migranti dopo il re della Lidia chiede un’inchiesta internazionale il Ministero dell’Interno che dalla comunità internazionale e dell’Unione africana di avere l’inchiesta proposito di questi crimini perpetrati dalle Milizie di attar annuncia una nota del dicastero un’ultima notizia in chiusura l’Istat salsiccia il declino demografico dell’Italia e la prima volta negli ultimi 90 anni fa limitato solo dalla crisi di cittadini stranieri la popolazione italiana scende al 31 dicembre 2018 a 55204235 1000 meno rispetto all’anno precedente La diminuzione delle nascite nel 2018 di oltre 18 mila unità rispetto al 2017 l’istituto di statistica rende Poi noto che diminuiscono i decessi attestandosi sui 633 mila unita linea con i Trend di aumento registrata partire12 mancato rispetto al 2017 meno 15.000 62014 la perdita di italiani è pari la scomparsa di una città grande come Palermo meno 677000 ettogrammi per averci seguito le mie Usa tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa