Ultime Notizie Roma del 03-07-2019 ore 19:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla studio Giuliano Ferrigno è stato eletto presidente del Parlamento Europeo con 345 voti 11 in più della maggioranza assoluta Non siamo un incidente della storia dei figli e nipoti di coloro che hanno trovato l’antidoto alla degenerazione nazionalista che ha avvelenato Il Novecento le parole di Sassoli siamo europei Anche perché siamo innamorati dei nostri paesi ma il nazionalismo che diventa ideologia produce virus che il distruttivi sottolinea ancora l’eurodeputato del PD nel suo primo discorso Aggiungendo che il consiglio Ue ha il dovere morale di cambiare il regolamento di Dublino per gestire i flussi migratori e la Union Europea controindicazioni degli sherpa e ha deciso di non raccomandare l’apertura della procedura di infrazione contro l’Italia avevamo posto tre condizioni dovevamo compensare lo scherzo per il 2018 quello del0,3 devo tenere garanzia su bilancio 2020, hanno approvato un pacchetto che risponde a queste condizioni quindi la procedura per debito non è giustificata spiegato il commissario gli affari economici Pierre moscovici ora bisogna accelerare la manovra commenta Matteo Salvini Vola la borsa di Milano in forte calo la cronaca gli ispettori del Ministero della Giustizia guidati dal capo dell’ufficio Andrea Nocera sono al Tribunale dei Minori di Bologna più tardi sarà nella Procura di Reggio Emilia iniziativa su impulso del guardasigilli Alfonso Bonafede è legata alla vicenda degli afidi illeciti finché dura lo sport il calcio Paolo Nicolò a prendere Lancia il nuovo tecnico della nazionale under 21 succede a Gigi Di Biagio la decisione della Federcalcio arriva dopo una serie di incontri svoltisi in via Allegri del presidente Gravina di Roberto Mancini ai dirigenti del club Italia è tutto grazie per averci seguito le muse tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa