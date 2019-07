romadailynews radiogiornale appuntamento con informazioni Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno di Agrigento ha negato il nulla osta all’allontanamento da l’Italia dichiaro la raquette e fino al 9 luglio quando la comandante della Swatch sarà interrogata dai PM che ha indagato per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina il provvedimento era stato dimesso ieri dal prefetto che si occupano del monitoraggio del Mediterraneo hanno detto in una conferenza stampa che se necessario continueranno a comportarsi come la cittadina intanto torna all’attacco dei giudici sentenza politica in Egitto e tolga la toga scontro con l’associazione Nazionale magistrati e le strage in Libia dove un raid aereo sul Centro di detenzione per migranti ha ucciso 44 persone e ne ha ferite 130 questo bombardamento costituisce chiaramente un crimine di guerra di karate rappresentante speciale dell’ONU per la Libia l’intero complesso accoglie 610grandi dopo il re della Lidia chiede un’inchiesta internazionale il Ministero dell’Interno chiedere alla comunità internazionale e dell’Unione africana di avviare un’inchiesta proposito di questi crimini perpetrati dalle Milizie di aptar una nota del dicastero l’ultima notizia di chiusura lista sancisce il declino demografico dell’Italia e la prima volta negli ultimi 90 anni fa limitato solo dalla crescita dei cittadini stranieri la popolazione italiana fino al 31 dicembre 2018 55204235 Milan meno rispetto all’anno precedente La diminuzione delle nascite nel 2018 e di oltre 18 mila unità rispetto al 2017 istituto di statistica rende Poi noto che definiscono i decessi aspettandosi sue 633000 metà linea con i Trend di aumento registrato a partire dal 2012 ma in calo rispetto al 2017 meno 15000 rispetto 2014 la perdita di italiani è pari la scomparsa di una città grande come Palermo meno 677100 Grazie per averci seguito le mie cose tornano alla prossima

