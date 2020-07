Ultime Notizie Roma del 03-07-2020 ore 09:10

romadailynews radiogiornale e venerdì 3 luglio Buona giornata dalla redazione di Francesco Vitale in studio piena convergenza con Zingaretti sul decreto semplificazioni da portare presto in consiglio dei ministri la pensiamo allo stesso modo bisogna correre così il premier Giuseppe Conte dopo l’incontro con il segretario PD e se mi confermano con Conte chiarimento governo la forza per decidere sul decreto Conte senza lo sprint è il momento del coraggio tutti dobbiamo usare sul Mac Valuteremo al termine del negozio europeo è il premier olandese root dice l’Italia ce la farà da sola Bonomi governo Vara il decreto al più presto il momento il Trend del fenomeno corruttivo delle mappe favorito dal diffondersi del covid-19 denuncia il presidente dell’anac Francesco Merloni nel primo trimestre 2020 li ha fatti sono scesi del 24% per numero del 33% in valore pari a 18,6 miliardi in meno gli Stati Uniti registrano nelle ultime 24 ore oltre 53000 nuovinuovo record di secondo in due giorni consecutivi a Miami scatta il coprifuoco revocata anche la riapertura delle strutture di intrattenimento crescono i contagi in Italia l’ultimo rilevamento sono 201 in aumento rispetto al precedente dato di 187 di questi 98 casi sono in Lombardia il 48,7% del totale numero totale dei casi arriva a 200 40961 le vittime in 24 ore il momento sulle precedenti Ventura La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dei difensori di Graziano Messina prendendo definitiva la condanna a 30 anni per l’ex primula rossa del banditismo sardo si riaprono le porte del carcere Messina che attualmente vive a Orgosolo in Barbagia è stato scarcerato dopo la condanna in appello per associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti nell’immediatezza della scarcerazione per decorrenza dei termini con il rigetto del ricorso decade anche la grazia concessa suo tempo dal Presidente della Repubblica di indagine della procura di Roma sullementre la morte di Giulio regeni va avanti a cinque nomi di ufficiali dei servizi segreti del Cairo già iscritti nel registro degli indagati accusati di sequestro di persona potrebbero affiancarsi altri 500 che avrebbero avuto un ruolo nella vicenda dei ricercatori più l’hanno trovato morto nel febbraio 2016 incontro tra le procure è andato malissimo e leggiti ha dato un vero e proprio un cazzotto in faccia L’Italia ha detto il presidente della Camera Roberto Fico ora bisogna dare una risposta risoluta e veloce ghislaine Maxwell la donna britannica accusata di essere la complice dei reati sessuali del Finanziere Jeffrey epstein suicida in carcere è stata arrestata dalla New York New hampshire associazione a delinquere adescamento di Minori a fini sessuali questi tipi dei capi di accusa che pendono sulla donna accusata di aver acquistato il prurito e abusato di diverse ragazze con persona minorenne di 14 anni partecipando secondo la perfetta agli abusi Wall Street vol Nice Keep Town nuovo recordlistini americani sono i dati migliori delle attese sul mercato del lavoro americano l’economia americana ha creato in giugno 4,8 milioni di posti di lavoro sopra le attese degli analisti che scommettevano sui 3,23 milioni l’economia torna a ruggire 2021 non hanno storico Sandro Veronesi ha vinto con 200 volte il suo secondo Premio Strega con il colibrì la neve di Teseo dato subito per superfavorito al secondo posto Gianrico Carofiglio con la misura del tempo 132 voti al perso Valeria Parrella con al Marina Einaudi 86 voti a presiedere Il seggio Antonio scurati vincitore della scorsa edizione del Premio Strega sto pensando famiglia mi fido Umberto Eco che ha fondato tutta casa editrice Veronesi aveva già vinto lo strega nel 2006 con Caos calmo diventato un film di Antonello Grimaldi con Nanni Moretti dopo sei vittorie consecutive la sala bastano due lampi in arrivo in avvio di secondo tempo di salice e Goten per stendere il Napoli migliorando il proprio record di vittorie gol in Serie A che ora invece la Roma dopo il KO per 2-0 col Milan all’Olimpicoun altro po’ i friulani col medesimo ponteggio e così il successo dell’Atalanta sul Napoli fa sprofondare i giallorossi a meno 12 dal quarto posto non ha visto che Cancella ogni speranza per l’ultimo utile per la Champions e questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

