Ultime Notizie Roma del 03-07-2020 ore 10:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale studio coronavirus dai totale degli elementi positivi in Italia e 15060 con una diminuzione di 195 pazienti rispetto a mercoledì tradimenti guariti si conta 191083 366 in più i deceduti nelle ultime 24 ore sono 30 e cambiamo argomento raggiungere un accordo rabito e ambizioso piano di rilancio europeo la massima priorità dell’Unione Europea per le prossime settimane l’ho scritto in una nota la presidente della commissione europea Ursula von der leyen che ha annunciato di avere invitato David Sassoli Presidente del Parlamento Europeo anche la cancelliera tedesca è Charles Michel Presidente del Consiglio Europeo in una riunione il 8 luglio per fare il punto sui progressi compiuti e preparare gli intensi negoziati poi che ci aspetta a dettaterminato ieri l’incontro a Palazzo Chigi tra il premier Giuseppe Conte il segretario del PD Nicola Zingaretti è un colloquio durato circa un’ora e mezza piena convergenza con Zingaretti sul decreto semplificazioni da portare presto in consiglio dei ministri la pensiamo allo stesso modo bisogna correre a dichiarato il premier Conte dopo l’incontro con il segretario del PD La Commissione Europea ha avviato procedure di infrazione nei confronti dell’Italia della per violazione delle norme europee che tutelano i diritti dei Passeggeri sia la Grecia che l’Italia è nota la commissione che ha inviato i due paesi altrettante lettere di messa in mora hanno adottato misure che violano i diritti dei Passeggeri degli aerei delle navi Italia anche introdotto norme che vi hanno i diritti dei Passeggeri degli autobus e dei treni Torniamo a parlare di coronavirus dopo giorni di stabilità le cifre generali della pandemia da coronavirus in America Latina tornate a mostrare una netta tendenza al rialzo per cui nelle ultime 24 ore i contagi sono saliti a 2 milioni 723302 i morti a 100 21382 e quanto emerge damisurazione statistica realizzata da Lanza a partire dai dati ufficiali di 34 paesi e territori Lea Pino America il Brasile non sembra vedere la luce alla fine del tunnel con numeri alti ma stati casi registrati dal della pandemia no fiorato oggi Un milione e mezzo mentre i decessi globali sono 61884 seguono Perù e Cile e altri 7 Paesi con più di 30000 contagi Messico Colombia Argentina Ecuador Panama Repubblica Dominicana e Bolivia e noi per il momento ci fermiamo qui Buona giornata e buon proseguimento di ascolto

