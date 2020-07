Ultime Notizie Roma del 03-07-2020 ore 13:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio nuovo appuntamento con all’informazione coronavirus nel mondo gli Stati Uniti hanno un record di 52291 casi in un solo giorno pandemia ancora intense in America Latina Secondo i dati forniti dalla John Hopkins University negli Stati Uniti sono state 52291 le nuove infezioni da covid-19 ultime 24 ore anche l’India per registrare il record con 20903 contagi e sale Apps a 600 usato 125544 casi totali il premier francese e Filippo ha segnato le sue dimissioni al Presidente della Repubblica Emmanuel Macron e quanto annuncia l’eliseo e divorzio consensuale tra il presidente francese Emmanuel Macron è il premier è Dr Philippe dopo 3 anni alla guida dell’esecutivo e diverse settimane di intense consultazioni due hanno concordato che arrivato il momento delle dimissioni di tutto il governo il capo dellegià al lavoro su nuovi si potrebbe vedere la luce entro il prossimo 8 luglio la politica Salvini elezioni a settembre meloni in piazza per il voto Tagliani non salveremo il governo gli allegati se la via maestra sono le elezioni a settembre all’incontro con con te andremo insieme a tutto il centro-destra Meroni sabato in piazza Torneremo a chiedere Libertà ancora i dati coronavirus in Italia il numero degli attualmente positivi sono 15060 con una diminuzione di 195 pazienti rispetto alle precedenti 24 ore invece Luti nelle ultime 24 ore sono 30 e torniamo a letto andiamo in Libano proteste e blocchi stradali Sono in corso da stamani nel nord del Libano sullo sfondo della perdurante crisi economica che attanaglia da quasi un anno il paese secondo l’agenzia formativa nna manifestanti hanno interrotto diverse strada Tripoli porto 90 km a nord di Beirut così come hanno bloccato la circolazione vicino a Tripoli nell’autostrada che conduce alla capitalefeste popolari Cominciate a ottobre scorso hanno perso nelle ultime settimane il carattere massicci nazionale di primi mesi di mobilizzazione la proseguo in maniera locale spesso in violenze e principali centri del Movimento contro il carovita il sistema clientela ed è tutto Buon proseguimento ti ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa