Ultime Notizie Roma del 03-07-2020 ore 15:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione venerdì 3 luglio in studio Giulia Ferrigno il 2 luglio alcuni politici italiani hanno inscenato un cosiddetto flash mob davanti all’ambasciata della Repubblica Popolare Cinese pronuncia alle accuse gratuite contro la Cina Le respingiamo esprimendo un altro parte da ferma il portavoce dell’ambasciata della Repubblica Popolare Cinese in Italia in una nota riferendosi senza mai citare esplicitamente all’iniziativa della Lega sulla vicenda di Hong Kong la bachata cinese non si alza paragonare la Cina l’Italia è la risposta della Lega che critica il silenzio del nostro governo sui fatti di Hong Kong intanto proprio ad Hong Kong prima incriminazione per la legge sulla sicurezza è un uomo di 23 anni potesse nel primo luglio ci sono oltre 10 gli indagati nell’inchiesta della procura di Milano sulle truffe nei confronti di migliaia di utenti delle compagnie telefoniche a cui sono stati accreditati importi non dovuti per attivazione indebite dei cosiddettiservizi a valore aggiunto sul proprio dispositivo mobile perquisizioni e sequestri nella sede di Wind Tre degli uomini del nucleo speciale tutela privacy della Guardia di Finanza la propria inviato una lettera l’autorità garante per le comunicazioni in relazione alla posizione di Vodafone Tim è un’altra società cronaca in chiusura i carabinieri hanno identificato e denunciato per lesioni personali gravissime in concorso tra i giovani trentenni di Jesolo in centro scusa di una violenta aggressione subita l’altra notte nella cittadina balneare da un trentottenne tunisino che a causa delle lesioni riportate Ricoverato in terapia intensiva all’ospedale di Mestre la causa loro contestata potrebbe variare in base alle condizioni cliniche del perito che i sanitari li tengono in pericolo di vita la reazione sarebbe scattata dopo le molestie dello straniero in un bar e tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

