Ultime Notizie Roma del 03-07-2020 ore 18:10

romadailynews radiogiornale una sera dalla redazione venerdì 3 luglio in studio Giuliano Ferrara YTP lipidemia che si è abbattuta sulle persone più fragili aumentato le significative disuguaglianze che affliggono il nostro paese così l’istituto di statistica nel rapporto annuale una prova ne sono i differenziali sociali riscontrabili nelle eccesso di mortalità causato dal covid-19 con i meno istruiti maggiormente colpiti sul mercato del lavoro hanno risentito dell’emergenza donne giovani più presenti nel settore dei servizi impattato dalle conseguenze del covid si stima che la paura possa aver causato 10.000 nati in meno il 12% delle imprese senza di ridurre l’occupazione ad aprile 7,9 milioni di occupati non ha lavorato che potrebbe svolgersi il lunedì il Consiglio dei Ministri sul decreto semplificazioni e quanto emerge in queste ore da diverse fonti governative si è conclusa poco prima delle 2 La scorsa notte la riunioneconsiglio sul decreto semplificazioni i tecnici sono al lavoro per preparare il testo finale del provvedimento che contiene una cinquantina di articoli su appalti inizializzazione della pubblica amministrazione semplificazioni normative modifica norme come l’abuso d’ufficio è il danno erariale un’ultima notizia in chiusura l’antitrust ha avviato due procedimenti istruttori e due sub procedimenti cautelari nei confronti di Alitalia con procedimenti te la vendita dei biglietti che sono stati in seguito cancellati dalle due compagnie aeree a causa del covid-19 pur trattandosi di servizi da svolgere in un periodo nel quale non sarebbero stati vincenti limiti di circolazione stabiliti dai provvedimenti governativi entrambe le compagnie si legge in una nota dell’autorità hanno offerto l’erogazione di un voucher in luogo del rimborso del prezzo del biglietto già pagato dai consumatori è tutto grazie per averci seguito le news e tornano la prossima edizione

