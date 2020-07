Ultime Notizie Roma del 03-07-2020 ore 19:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione Ines Giuliano Ferrigno si è abbattuta sulle persone più fragili a q&a con tempo le significative disuguaglianze che affliggono il nostro paese lo dice l’Istat nel rapporto annuale una prova ne sono i differenziali sociali riscontrabili nelle ceste di mortalità causata dalle torride con i meno istruiti maggiormente colpiti sul mercato del lavoro hanno risentito delle emergenze a donne giovani più presenti nel settore dei servizi in passato dalle conseguenze del coronavirus vittima che la paura possa avere causato 10.000 una di meno il 12% delle imprese pensa di ridurre l’occupazione ad aprire 7,9 milioni di occupati non ha lavorato di essere un membro delle forze armate è stato arrestato dopo aver fatto irruzione con il suo pick-up nella residenza La Tenuta di Ottawa Dove vive Attualmente il premier canadese Justin trudeau con la sua famiglia mentre sono in corso i lavori di restauropresidente ufficiale delle sfondato l’ingresso l’uomo ha proseguito a piedi prima di essere affrontato dalla polizia al momento dell’incidente il leader non era presente ancora ignoti l’identità e il movente del militare la cronaca ergastolo confermato per Alberto Cubeddu La giovane di 24 anni accusato del duplice omicidio di Gianluca Monni Stefano Masala avvenuto tra il 7 e 8 maggio 2015 la sentenza è stata pronunciata dalla Corte d’Assise d’Appello di Sassari La Corte anche confermati risarcimenti alle parti civili assassino dei soldi non ci interessa ridateci il corpo Hanno urlato in aula i parenti di massa alla sparito nel nulla la sera del 7 maggio 2015 e poi non è mai stato ritrovato la Guardia di Finanza di Milano arrestato Maurizio sacchi titolare della società di promozione della vendita di diamanti Attiva soprattutto nel nord Italia quella cosa di autoriciclaggio stagione è uno sviluppo dell’ inchiesta sulla truffa dei Diamanti coordinata dal PM grazie a quella circo che ha visto tra le vittime anche Vasco Rossi e Diana Bracco l’indagine Nel febbraio 2019 aveva portato al sequestro di beni per oltre 700 milioni e nel gennaio 2020sequestro di quote societarie attività finanziarie per circa 30 €4000000 è tutto grazie per averci seguito l’informazione torna la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa