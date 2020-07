Ultime Notizie Roma del 03-07-2020 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno potrebbe svolgersi lunedì prossimo il Consiglio dei Ministri sul decreto semplificazioni e quanto emerge in queste ore da diverse fonti governative i tecnici sono al lavoro per preparare il testo finale del provvedimento che contiene una cinquantina di appalti digitalizzazione della pubblica amministrazione e semplificazione normativa e modifiche norme come l’abuso d’ufficio il danno erariale non ha intenzione di fare con noi nei campi di Riccione in altri ha precisato il ministro dello sviluppo economico patuanelli e l’antitrust ha avviato due procedimenti istruttori e due sub procedimenti cautelari nei confronti di Alitalia oggetto dei procedimenti la vendita dei biglietti che sono stati in seguito cancellati causa covid-19 pur trattandosi di servizi da svolgere in un periodo nel quale non sarebbero stati vigenti limiti di circolazione stabiliti dai provvedimenti governativi che compagnia si legge in una nota dell’autorità hanno offerto l’erogazionevoucher nel luogo del rimborso del prezzo del biglietto già pagato dai consumatori Andiamo in Sardegna ergastolo confermato per Alberto Cubeddu il giovane di 24 anni accusato del duplice omicidio di Gianluca e Stefano Masala avvenuto tra il sette e l’otto maggio 2015 la sentenza è stata pronunciata dalla Corte d’Assise d’Appello La corte ha anche confermato Mister Cimenti alle parti civili assassino dei soldi non ti interessa lì da te ci hanno dato in aula i parenti di Masala sparito nel nulla la sera del 7 maggio 2015 in cui non è mai stato ritrovato è tutto grazie per averci seguito news tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa