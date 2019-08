Ultime Notizie Roma del 03-08-2019 ore 07:10

romadailynews radiogiornale appuntamento informazione Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio un nuovo patto europeo su migranti e asilo lo annuncia la presidente della commissione europea von der leyen nell’incontro con il premier Conte a Palazzo Chigi vogliamo procedura efficace efficienti ma anche umane occorre rivedere il concetto di ripartizione degli oneri ma garantita la solidarietà ma non è mai unilaterale nulla di fatto invece per ora per il commissario europeo dell’Italia Roma Rivendica un portafoglio economico di primo piano il ministro Salvini ha dato al premier una rosa di nomi di possibili candidati in base alle deleghe sul tavolo della presidente von der leyen già 19 nomi su 28 tra cui 7 donne anche la Francia manca per il momento all’appello bigliettini europeisono crollati dietro a Wall Street che segnala perdita nell’ordine del 1% a guidare i calli nel vecchio continente dove li metti Torino ascolto con preoccupazione l’innalzamento dei toni nella Guerra sui dazi tra Stati Uniti e Cina e Parigi che ha chiuso in calo del 357 % Francoforte a terminato il ribasso del 13 % Londra ha lasciato sul terreno il 234 per a Milano I Fuzzi Mib ha chiuso in perdita del 2:41 % Procura di Agrigento ha disposto il dissequestro della nave mare Jonio di Mediterranea ci stiamo già preparando a ritornare al più presto in mare annuncia la o NG intanto un’altra vng la Open Arms fa sapere di aver salvato altre 69 persone al largo della Libia e riferisce di avere a bordo della Alan kurdi 123 naufraghi abbiamo bisogno di un porto sicuro per sbarcare spiegano sottolineando però di aver già ricevuto il divieto di Salvini di entrare nelle acque territorialiitalian Festival di Sanremo la Rai ha sciolto le riserve sarà Amadeus il padrone di casa e direttore artistico del Sanremo 20 20 l’edizione che celebrerà i 70 anni di festival assieme a lui nel corso delle 5 serate volti che hanno costruito la storia del festival da Baudo ha Fiorello da Carlo Conti a Fabio Fazio ha Chiambretti per un’edizione corale e celebrativi e tutto dalla redazione Vi auguro un buon proseguimento di ascolto

