Ultime Notizie Roma del 03-08-2019 ore 09:10

romadailynews radiogiornale l’appuntamento informazione Buongiorno della redazione Gabriella Luigi in studio ma il tempo è sciopero dei casellanti incombono sul esodo estivo che già da ieri ha preso il via e sarà intenso Soprattutto domenica alle barriere autostradali c’è il rischio che siano aperte solo le casse automatiche i varchi Telepass con conseguente rallentamento dei veicoli Pioggia e vento e temporali hanno investito ieri l’Italia settentrionale È quella centrale listini europei tracolla hanno dietro a Wall Street che segna una perdita dell’ordine del 1% guidare i calli ieri nel vecchio continente sono state le piazze di Parigi meno 3 57% Francoforte meno 3 11% Londra Meno 2 34% Milano Meno 241 per 100 investitori hanno accolto conazione l’innalzamento dei toni nella Guerra sui dazi tra Stati Uniti e Cina Fondo Monetario Internazionale sarà con tutta probabilità La Bulgara kristalina georgieva guidare Alfo dopo la partenza di Cristina Garda per Francoforte novembre i ministri dell’economia dell’Unione Europea l’hanno scesa come loro candidata preferendola all’olandese eroina dijsselbloem ma dopo una stazione tesa e contestata fino alla fine un incendio sta distruggendo ettari di vegetazione Mediterranea un bosco nella zona tra Monreale San Martino delle Scale nel palermitano le fiamme stanno divorando la vegetazione di Monte Caputo dei cinesi abitanti della zona sono stati fatti sgomberare delle loro abitazioni a causa del rogo è tutta la redazione Vi auguro un buon proseguimento di ascolto

