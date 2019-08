Ultime Notizie Roma del 03-08-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Ben ritrovati l’ascolto della redazione Gabriella Luigi in studio 7 arresti dei Carabinieri di Ancona nell’inchiesta sulla strage della discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo in cui tra il sette e l’otto dicembre scorsi morirono cinque giovani e una madre trentanovenne in carcere 6 ragazzi tra i 19 Ei 22 anni tutti residenti nel Modenese che erano alla Lanterna Azzurra quella sera a domicilio preterintenzionale elezioni farebbero parte di una banda dedita rapina in discoteca spruzzando Spray al peperoncino arrestato anche un ricettatore solo per associazione maltempo sciopero dei casellanti incombono sulle solo estivo che già da ieri ha preso il via e sarà intenso soprattutto domani alle barriere autostradali c’è il rischio che siano aperte solo le casse automaticheeibar chi te le passo e con conseguente rallentamento dei veicoli piogge vento e temporali hanno investito ieri l’Italia settentrionale È quella centrale sull’omicidio della vice brigadiere ci siamo Concentrati a lavorare con gli avvocati di fine per stabilire tutti infatti speriamo che la cosa producono le riprese video dell’incidente per mostrare cose realmente accaduto l’ha detto Elder il padre di Finnegan Elder il giovane americano accusato di aver ucciso a coltellate Mario Cerciello Rega One Vasto incendio sta distruggendo ettari di vegetazione Mediterranea hai Bosco nella zona tra Monreale San Martino delle Scale nel palermitano le fiamme stanno divorando la vegetazione di Monte Caputo decine di abitanti nella zona sono stati fatti sgomberare dalle loro abitazioni a causa del rogo trasporto in chiusura Formula 1 oggi pomeriggio le qualifiche per il Gran Premio d’Ungheria dopo le prove libere di ieri disturbate dalla pioggiaquanti per ora ci sono le Red Bull e poi le Mercedes e qualifiche nel pomeriggio anche per il Gran Premio della Repubblica Ceca del Motomondiale ieri nelle libere successo prima di Andrea Dovizioso e poi Fabio quartararo vera sorpresa del venerdì è tutto dalla redazione Vi auguro una buon proseguimento di ascolto

