Ultime Notizie Roma del 03-08-2019 ore 12:10

romadailynews radiogiornale hai trovati da redazione in studio Roberta Frascarelli riacutizzarsi dell’attenzione nella battaglia commerciale per Stati Uniti e Cina è costata oltre 14 miliardi di euro a Piazza Affari a tanto ammonta la capitalizzazione bruciata a Milano per il calo del 2,27% registrato dell’indice a 22962 punti la cifra andata in supera i 15 miliardi di euro se ti considera sull’intera capitalizzazione del listino la pressione dell’ indice MIB meno 2,41 % Donald Trump annuncia che l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America hanno firmato un accordo per risolvere definitivamente loro vecchi contenzioso sulle esportazioni di carne bovina americana è una vittoria e manzo americano il migliorel’accordo di principio annunciato a metà giugno prevede una quota Maggiore per la carne bovina statunitense di alta qualità Ostia senza ormoni figlio di giganti di iniziano a Venosa note di discutere un accordo per rinegoziare la loro Alleanza globale un palazzo che i top manager della casa automobilistica francese sperano possa riaprire la strada la fusione fiat-chrysler lo scrive il Wall Street Journal Presidente Letta della commissione europea Ursula von der leyen a Roma per incontrare il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte per una colazione di lavoro a Palazzo Chigi arrivata a Fiumicino con un volo di linea da Bruxelles in questi giorni hai incontrato diversi capi di stato e di governo dei paesi dell’Unione Europea due uomini è stato sempre in presenza di un’altra donna così Tiziana proprietaria di un appartamento a San Severo nel foggiano in affitto su Airbnb ha liquidato Matteo Giovane omosessualeModena che l’aveva contattata tramite la piattaforma per trascorrere qualche giorno di vacanza in Puglia la denuncia arriva direttamente dell’associazione Arcigay che racconta di come Lost nel vedere la richiesta giovane per l’appartamento abbia sottolineato che in casa accettano solo uomini accompagnati da fidanzata con panna amica oppure moglie la corte svedese che si occupa del caso del rapper americano Asap Rocky ha ordinato di rimettere in libertà il cantante due altri sospettati fino al 14 agosto Quando verrà annunciato il verdetto sulla vicenda nella quale rapper di aggressione oggi la procura ha chiesto sei mesi di carcere per il cantante americano incriminato per aver aggredito un uomo a Stoccolma il 30 giugno scorso durante la sua tournée Europea ed è tutto Grazie dell’attenzione appuntamento a letto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa