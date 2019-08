Ultime Notizie Roma del 03-08-2019 ore 15:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli Congratulazioni a kristalina georgieva per essere stata trazionata candidata Europea alla guida del Fondo Monetario Internazionale di fronte al sorgere delle tensioni globali interattivo che FMI Rescue simbolo di multilateralismo e cooperazione internazionale così su Twitter presidente dell’eurogruppo Mario centeno il Tribunale del riesame di Catanzaro per il saluto da Giuseppe Vale ha annullato l’ordinanza di custodia in carcere emessa dal GIP di Vibo Valentia nei confronti di Salvatore di Limbadi è ritenuto dagli inquirenti vicino alla cosca Mancuso alcune che dinanzi al Tribunale del riesame è stato difeso dagli avvocati Francesco Sabatino e Salvatore Staiano era stataarrestato con l’accusa di concorso nell’omicidio di Maria chindamo l’imprenditrice di Laureana di Borrello sua parte il 6 maggio 2016 a Limbadi un’emorragia interna improvvisa quanto fatale potrebbe essere la causa di morte del bambino di 3 anni di Valli del Pasubio Vicenza avvenuta la notte del 30 luglio dopo due ricoveri all’ospedale di Santorso E quanto sarebbe messo secondo quanto si è appreso da l’autopsia disposta dal sostituto procuratore merico Luigi Salvadori video che anzi mi attacca Nuovamente senza alcun motivo visto che via dichiarazioni odierne fanno riferimento alle relazioni dei tre periti del giudice per le indagini preliminari sul ponte Morandi lo scrive Luigi Di Maio in una nota non è mia la relazione ma questo non è un dibattito politico ma ci sono delle indagini e dei tecnici che stanno evidenziando delle gravi mancanze Dunque inutile che mi tiri in ballo me o il movimentola passione per il cibo di strada è sempre più presente nelle città italiane spingere la crescita economica del comparto lo indicano i dati rilevati dalla camera di commercio di Milano Monza Brianza e Lodi che segnalano una crescita del 48,8 % tra il 2014 e il 2019 fondo 1915 tra sedi di impresa e di secondaria unità locali attive è un giro d’affari di 19 milioni di questi più di 3 milioni riguardano campagna Emilia Romagna oltre due milioni Lazio Sicilia e della classifica per città vincere alla graduatoria per lo street food è Roma con 199 attività ed è tutto Grazie dell’attenzione appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa