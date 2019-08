Ultime Notizie Roma del 03-08-2019 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio da la redazione in studio Giuliano Ferrigno maltempo sciopero dei casellanti incombono sulla estivo che già da ieri ha preso il via e sarà intenso soprattutto Domenica domani alle barriere autostradali c’è il rischio che siano aperte solo le casse automatiche i parchi Telepass con conseguente rallentamento dei veicoli piogge vento e temporali hanno investito ieri l’Italia settentrionale quella centrale gratuito molto in uscita dalle grandi città del nord già dalle prime ore di questa mattina con rallentamenti significativi sempre in mattinata sulla A1 da Milano Sud fino a Fidenza e tra Valdichiana e Orvieto code che hanno raggiunto anche i 17 Km che riferisce la Polizia Stradale economia nel 2018 gli italiani hanno pagato 33,4 miliardi di euro di tasse in più rispetto all’ammontare complessivo medio versato daidell’Unione Europea si tratta di un differenziale che pesa quasi 2 punti di PIL in termini pro capite invece abbiamo corrisposto al fisco €552 in più rispetto alla media dei cittadini europei a dirle l’ufficio studi della via che ha Comparato la pressione fiscale dei 28 paesi dell’UE e successivamente ha calcolato il GAP esistente tra l’Italia e ciascun paesi appartenenti all’Unione dei listini europei tracolla no dietro a Wall Street che se la perdita nell’ordine del 1% a guidare Chicca lì nel vecchio continente dove gli investitori hanno tolto con preoccupazione l’innalzamento dei toni nella Guerra sui dazi faccia Tunisia Cina e Parigi che ha chiuso in calo Francoforte in ribasso mentre Londra lasciato sul terreno il 2,34% ieri seduta in forte calo anche la borsa Milano indice Fuzzi Mib in linea con il tè nero tè ha chiuso in perdita del 2,41% ora la cronaca siamo Concentrati a lavorare con gli avvocati di fine per stabilire tutti i fatti Speriamo che la cosa producono le riprese video dell’incidente per mostrare cose realmente accaduto l’ha dettoil padre di chimica americano accusato di aver ucciso a coltellate il vice brigadiere Mario 100 regate tutto per il momento Grazie per averci seguito le mie cose tornano la prossima edizione

