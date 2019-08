Ultime Notizie Roma del 03-08-2019 ore 17:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno cronaca in primo piano 7 arresti dei Carabinieri di Ancona nell’inchiesta sulla strage della discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo in cui fa il 7 dicembre scorsi morirono cinque giovani e una madre trentanovenne in carcere 6 ragazzi tra i 19 e i 22 anni tutti residenti nel Modenese Chiama alla Lanterna Azzurra quella sera accusati di omicidio preterintenzionale e lesioni di una banda dedita alle rapine in discoteca spruzzando Spray al peperoncino arrestato anche un ricettatore ma solo per associazione eventi famiglia 80 persone sfollate abita danneggiata dalle fiamme Vigili del Fuoco arrivati da altre province della Sicilia da Reggio Calabria quella trascorsa è stata una notte d’inferno attorno a Palermo e in provincia molti sfollati sono stati accolti nella scuola Antonio Veneziano di Monrealenon ci sono stati feriti nel rogo vivibile dal capoluogo siciliano che ha interessato Monte Caputo e Contrada Buttafuoco nel territorio di Monreale dove ancora questa mattina che hanno effettuato lanci per spegnere gli ultimi ancora cronaca un’attività sportiva in montagna è finita in tragedia è successo a Val bodengo nel territorio di Sondrio due turisti austriaci che praticavano il canyoning acquatico che consiste la discesa di gole strette con la canoa hanno perso la vita in un torrente fatto di tre tegole che solca la vallata Alpina all’imbocco della Valchiavenna a dare l’allarme sarebbero stati gli altri componenti della comitiva composta da 7 persone ultime notizie chiusura entro la fine dell’anno potrebbero verificarsi nuovi attacchi terroristici da parte dell’isis è l’allerta contenuta in un rapporto dell’ONU basato sui dati dei servizi di intelligence tutti i paesi membri secondo il quale ci sono 30.000 fuori il Peter che potrebbero essere ancora vivi e pronti all’azione in tutto il mondo era l’ultima notizia per il momento nell’uso tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa