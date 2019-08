Ultime Notizie Roma del 03-08-2019 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buona serata sabato 3 agosto in studio Giuliano Ferrigno il maltempo e lo sciopero dei casellanti incombono sulle tute estivo che già da ieri ha preso in via e sarà molto intenso soprattutto domani alle barriere stradali centro rischio che tiene aperte solo le casse automatiche imbarchi Telepass con conseguente rallentamento dei veicoli si aggiunge Final tempo le piogge il vento forte i temporali traffico molto intenso o in uscita dalle grandi città del nord ma anche Roma e Napoli va lentamente significativi sulla A1 vicino Firenze ma anche a Roma nel tratto di Valmontone code che hanno raggiunto i 17 Km togli felice la Polizia Stradale la cronaca arresti dei Carabinieri di Ancona nell’inchiesta sulla strage della discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo in cui morirono cinque giovani una madrein carcere sono finiti i ragazzi tra i 19 e i 22 anni tutti residenti nel Modenese che erano La Lanterna Azzurra quella Siracusa TV omicidio preterintenzionale lesioni parte di una banda dedita alle rapine in discoteca puzzando Spray al peperoncino stato arrestato anche un ricettatore ma solo per associazione andiamo al Palermo 20 famiglie 80 persone sfollate abitazioni danneggiate dalle Chiama i vigili del fuoco arrivati da altre province della Sicilia da Reggio Calabria è stata una notte d’inferno turno a Palermo e provincia molti sfollati sono stati tolti nella scuola Antonio Veneziano di Monreale per fortuna non ci sono stati feriti nel rogo visibile dal capoluogo siciliano che interessato Monte Caputo e Contrada Buttafuoco nel territorio di Monreale questa mattina il Canadair effettuato gli ultimi lanci per spegnere il fuoco l’hai ancora accesi economia in chiusura nel 2018 gli italiani hanno pagato 33,4 miliardi di euro di tasse in più rispetto all’ammontare complessivo medio versato dai cittadini dell’Unione Europea si tratta di un differenziale che pesa quasi 2 punti di PIL in termini pro capite invece abbiamoImposta al fisco €552 in più rispetto alla media dei cittadini europei a dirle l’ufficio studi della cgia ha comprato la pressione fiscale di 28 paesi dell’UE e successivamente ha calcolato il GAP esistente l’Italia è un paese appartenente all’Unione è tutto per il momento Grazie per averci seguito negli USA tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa