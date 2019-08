Ultime Notizie Roma del 03-08-2019 ore 19:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera della redazione Gabriella Luigi in studio salgo ad almeno 600 fermi per le proteste a Mosca lo fa sapere la NG OBD info che monitora l’attività della polizia gli agenti hanno fermato anche liubov sobol fedelissima di Alex & Adriana delle proteste mentre andava in taxi verso la partenza dei cortei non autorizzati perché avete i caschi avete paura di una ragazza dal ventesimo giorno di sciopero della fame ha chiesto ai poliziotti secondo la TV indipendente dod decine di manifestanti sono stati caricati sulle camionetta Piazza pushkinskaya nel centro di l’ondata di caldo eccezionale che ha investito il Nord Europa non ha risparmiato la Groenlandia accelerando lo scioglimento del ghiaccio nella più grande isola del mondo in piena zona artica10 miliardi di tonnellate ci sono disperse nell’oceano in un solo giorno l’allarme è stato lanciato dal istituto meteorologico della Danimarca di quella Groenlandia territorio semiautonomo il piccone mercoledì in tutto luglio si parla di 197 miliardi di tonnellate disciolte in acqua aria l’acqua contenuta in 400000 piscine olimpioniche lo sport sarà la Red Bull di Max verstappen a partire in pole position nel Gran Premio d’Ungheria dodicesima prova del mondiale di Formula 1 L’Olandese con il nuovo record della pista conquistato la prima della sua carriera precedendo di pochi millesimi valtteri bottas e Lewis Hamilton con la Mercedes quarto e quinto tempo per la Ferrari di Sebastian Vettel È per quello di share Leclerc la MotoGP in Repubblica Ceca Marc Marquez in pole position il campione del mondo uno dei pochi con gomme slick su pista umida preceduto di oltre 2 secondi Jack Millerzarco che partiranno in prima fila quanto tempo per Andrea Dovizioso con la Ducati mentre Settimo posto per Valentino Rossi Ottavo Danilo Petrucci No no Maverick vignales è tutto dalla redazione Vi auguro una buona serata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa