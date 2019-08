Ultime Notizie Roma del 03-08-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale una buona sera redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio 7 ragazzi tra 19 Ei 22 anni residenti nel Modenese sono stati arrestati dai carabinieri di Ancona nell’inchiesta sulla strage della discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo in cui tra il sette e l’otto dicembre morirono cinque ragazzini è una madre trentanovenne per sé di loro l’accusa e omicidio preterintenzionale lesioni il settimo è il ricettatore dei proventi dei furti che la banda realizzata con il sistema dello spray al peperoncino riuscendo a mettersi in tasca anche €15000 al mese meno 600 femmine la manifestazione contro il governo a Mosca la polizia arrestato anche liubov sobol fedelissima di Alex & Valli e madrina delle proteste secondo la TV indipendente dazni manifestanti sono stati caricati sulle camionette a Piazza pushkinskaya nel centro della città l’ondata di caldo eccezionale che ha investito il Nord Europa non ha risparmiato la Groenlandia accelerando lo scioglimento del ghiaccio nella più grande isola del mondo in piena zona artica 10 miliardi di tonnellate si sono disperse nell’oceano in un solo giorno l’allarme dell’ istituto meteorologico della Danimarca di quella Groenlandia e territorio semiautonomo il piccone mercoledì TIM tutto luglio si parla di 197 miliardi di tonnellate sciolte in acqua lo sport in chiusura motori sarà la Red Bull di frutta appena Partirà in pole position nel GP di Ungheria di Formula 1 L’Olandese con il nuovo record della pista partirà per la prima volta davanti a tutti staccate di pochi millesimi le Mercedes di bottas e Hamilton e le Ferrari di Vettel Leclerc quarta e quinta in griglia nella MotoGP a Brno in Repubblica Cecamagia di Marc Marquez che con gomme slick su pista umida ha conquistato la Pole Position due secondi su Miller esarco quarto tempo per Dovizioso Settimo Rossi Petrucci Nono vignales è tutto dalla redazione buona serata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa