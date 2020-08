Ultime Notizie Roma del 03-08-2020 ore 08:10

romadailynews radiogiornale l’appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione Gabriella in studio oggi l’inaugurazione del nuovo ponte di Genova con il Presidente della Repubblica Mattarella ed il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte 3 minuti di silenzio seguiranno la lettura dei nomi delle 43 vittime del crollo del Morandi due anni fa ci saranno tra gli altri anche il sindaco e Commissario straordinario Bucci il governatore Toti e l’architetto piano è il simbolo di una nuova Italia che si rialza commenta il premier obbligo di mascherina fino a ferragosto in tutti i luoghi chiusi accessibili al pubblico ma sarebbe già in cantiere una proroga entro fine settimana conto e firmerà un nuovo decreto con le misure anti contagio a metà capienza per il distanziamento dei treni per cancellazioni e rimborsi contagi intanto ancora in calo altri 8peggioramento delle condizioni meteorologiche a partire dal nord Italia attesi temporali con grandine forte vento oggi allerta arancione per Lombardia ed Emilia Romagna gialla invece per Liguria e Piemonte Friuli Venezia Giulia Veneto Umbria e Marche Trentino Alto Adige Toscana incendi ieri in Sicilia e in Abruzzo sport in chiusura calcio è Serie A nella ultima giornata di campionato Il Genoa ha battuto 3 a 0 il Verona e conquista la salvezza condannando alla retrocessione in legge che ha perso 4 a 3 contro il Parma in casa spal-fiorentina A3 Bologna Torino 1 1 Sassuolo Udinese 0 1 Formula 1 Hamilton vince a Silverstone nonostante lo scoppio di una gomma all’ultimo giro terza e la Ferrari di dietro a far stappen è tutto dalla redazione Vi auguro una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa