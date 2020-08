Ultime Notizie Roma del 03-08-2020 ore 10:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno della redazione e Gabriella Luigi in studio appuntamento con informazione Genova inaugura il nuovo ponte costruito al posto del Morandi crollato due anni fa all’inaugurazione presenti in Mattarella e del premier con 3 minuti di silenzio seguiranno la lettura dei nomi delle 43 vittime del crollo ci saranno tra gli altri anche il sindaco e Commissario straordinario Bucci il governatore Toti e l’architetto Renzo Piano è il simbolo di una nuova Italia che si rialza commenta il Presidente del Consiglio settimana di maltempo sull’Italia peggioramento delle condizioni meteorologiche a partire da nord attesi temporali con grandine e vento forte oggi allerta arancione per Lombardia ed Emilia Romagna gialla invece su Liguria Piemonte friuli-venezia Giulia Veneto Umbria Marche Trentino AltoToscana incendi ieri in Sicilia e in Abruzzo una spinta dei consumi da almeno due miliardi di euro con un bonus legato ad alcune tipologie di spesa e col bancomat fatte da qui alla fine dell’anno Questo è il progetto del governo per il decreto di agosto che sarà varato in settimana si valuta di incentivare anche gli acquisti di abbigliamento ed elettrodomestici tre settori più insofferente oggi i dati sulle immatricolazioni sono oltre 18 milioni contagi da coronavirus registrati ufficialmente in tutto il mondo di cui la metà negli Stati Uniti in America Latina e Caraibi gli Stati Uniti hanno contattato ieri altri 47500 casi in calo rispetto a 5 giorni fa in Brasile decessi sono quasi 95 mila oggi da Ginevra al punto dell’organizzazione Mondiale della sanità la crew Dragon della spacex ex di Mask con a bordo Due astronauti americani a Maratea nel golfo del Messico il primo amoredi un veicolo spaziale statunitense dal 1975 Trump e Obama si contendono successo della missione NASA con l’ex presidente che ricorda che fu proprio la sua amministrazione a lanciare il programma Commercial crew è tutto dalla redazione buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa