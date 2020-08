Ultime Notizie Roma del 03-08-2020 ore 13:10

Roma Daily News radio giornale per l’ascolto della redazione appuntamento con informazioni e Gabriella Luigi ne studio inaugurazione del nuovo ponte sul Polcevera Genova al posto delle Morandi crollato due anni fa è il simbolo di una nuova Italia che si rialza detto il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte per inaugurazione presenti il capo dello Stato Mattarella è il premier Conte 3 minuti di silenzio alla lettura dei nomi delle 43 vittime del crollo del Morandi tra i presenti il sindaco e Commissario straordinario Bucci il governatore Toti e l’architetto piano settimana all’insegna del maltempo sull’Italia dopo l’intenso caldo peggioramento delle condizioni meteorologiche temporali Grandine vento forte allerta arancione per Lombardia ed Emilia Romagna allerta gialla invece per Liguria Piemonte Friuli Venezia Giulia Veneto Umbria Marche trenoAlto Adige Toscana incendi ieri in Sicilia e in Abruzzo negli Stati Uniti Microsoft afferma che intende proseguire le trattative con la cinese bytedance per la cui azione di Tik Tok negli Stati Uniti l’annuncio dopo che il suono della ha parlato con la presidente americano Donald Trump impegnandosi a venire incontro a tutte le sue preoccupazioni Microsoft sbarca per la prima volta nel mondo dei social e lancerebbe così la sfida Facebook e Google calcio in chiusura Serie A è terminato il campionato 2019/2020 in campionato segnato dal emergenza covid il Genoa Si è salvato vincendo 3 a 0 contro il Verona condannando alla retrocessione il Lecce che ha perso 4 a 3 in casa contro il Parma Spal Fiorentina 1 a 3 Bologna Torino 1 1 Sassuolo Udinese 0 1 in Formula 1 Hamilton vince a Silverstone e nonostante lo scoppio di una gomma all’ultimo giroterza la Ferrari di Leclerc e dietro a far stappen nel golf l’americano Thomas è il nuovo numero uno al mondo è tutto dalla redazione buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa