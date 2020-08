Ultime Notizie Roma del 03-08-2020 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione alla microfono Giuliano Ferrigno non possiamo tollerare che si entra in Italia in modo irregolare non possiamo permettere che i sacrifici fatti dal paese per la crisi tua vede siano vanificati l’ho detto il premier Giuseppe Conte continuiamo raccomandare precauzioni aggiunto il premier dobbiamo intensificare i rimpatri della notte circa 200 profughi sono giunti con auto barchini diversi però la notte l’alba A Lampedusa la metà delle imbarcazioni riuscito ad arrivare direttamente sulla terraferma e I migranti sono sbarcati in maniera autonoma e tu una cinquantina Intanto i profughi tunisini che sono riusciti dopo avere scavalcato la recinzione a scappare dalla tensostruttura di Porto Empedocle alcuni sono poi tornati spontaneamente polizia Carabinieri e Guardia di Finanza stanno cercando i fuggitivi Cambiamo argomento la regione Lombardia va avanti con la sua ordinanza che permette la piena occupazione dei posti a sedere Sui treni regionali ma è convinta che si potrà trovare un accordo con il governo in sede di conferenzagiovedì si troverà un accordo ha detto l’assessore ai trasporti Claudia terzi Intanto sono praticamente sold out i biglietti Sui treni Frecciarossa in partenza da Milano per il sud Italia nel prossimo fine settimana momento risulta prenotabile solo un convoglio Sabato 8 agosto per Napoli migliore anche se non di molto la situazione per Roma il Piemonte Non è nelle condizioni di eliminare il distanziamento a bordo dei mezzi pubblici afferma l’assessore ai trasporti della Regione Marco gabusi in Piemonte il distanziamento dei treni regionali non esiste più dal 10 luglio la ministra De Micheli afferma i trasporti sicuri aiutano il turismo andiamo a Roma la sindaca Virginia raggi dice no ad un sul fascismo nella capitale blocca la mozione a firma della consigliera 5 Stelle Gemma Guerrini Roma è una città antifascista nessun fraintendimento in merito a ferma la sindaca nel Movimento 5 Stelle attacca Fratelli d’Italia con la consigliera Chiara colosimo non riescono ad essere d’accordo tra di loro neanche sulla storia la mano sinistra non sa che fa la mano destra lo sguardo in chiusura Eusebio Di Francesco è il nuovo allenatore del Cagliari il tecnico exvolo Roma e Sampdoria raggiunto l’accordo che lo lega la società Rossoblu fino al 30 giugno 2022 è tutto grazie per averci seguito le news se tornano la prossima

