Ultime Notizie Roma del 03-09-2019 ore 08:10

romadailynews radiogiornale Bentrovati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli Luigi Di Maio chiude il tema dei vicepremier Dopo un incontro a Palazzo Chigi tra il suo gruppo di 5 Stelle PD non esiste più il problema è che il PD ha fatto un passo indietro ministri non condannati noi non prendiamo le nostre idee come capo politico sento sempre il dovere di difendere la dignità mia e degli eletti lo dice in un video su Facebook Di Maio avevamo due strade la prima tornare al voto la seconda provare a verificare se c’era qualcuno ha realizzare il nostro programma abbiamo guardato alle soluzioni non alle poltrone l’incontro non è stato ancora chiuso il documento programmatico 5 Stelle PD le delegazioni dei due partiti torneranno a incontrarsi nuovamente almeno 5 xstanotte alle Bahamas a causa dell’uragano Dorian lo afferma il primo ministro Hubert Minnie siamo nel mezzo di una tragica storica tragedia dice ancora mi inizia con anni senza precedenti l’uragano Dorian è ancora più isola di Grand Bahama resterà per molte ora finiremo aiuto assistenza il prima possibile assicura invitando i residenti che ancora hanno dato le proprie case ad aprire le prossimi giorni o nelle prossime settimane a coloro che hanno bisogno di un rifugio per borsa di Tokyo via agli scambi all’insegna della cautela con gli investitori che guarda la nuova indicazioni in attesa della ripresa degli scambi negli Stati Uniti da quel giorno di festività mentre prosegue la senza dia progressi nelle trattative sul commercio internazionale Sarcina è stato il segno la frizione appena negativa dello zero, 11% lo Yanez mantiene stabile sulla zona a 120 e sulla moneta unica 116, 40almeno 5 morti e 50 feriti il bilancio della potenza esplosione avvenuta al Green Village di Kabul il Ministro dell’Interno afgano citato nell’ account Twitter della tholomeus TV secondo cui l’attacco realizzato apparentemente con autobomba è stato rivendicato dai talebani con la presentazione che era diretto contro le forze straniere allagamenti a Firenze per un Forte temporale che si è abbattuto su parte della città nel pomeriggio di ieri mentre una frana si è verificata sulla statale 12 del Brennero dopo la località Lima verso l’Abetone Firenze invece del Fuoco stanno intervenendo ancora in diverse zone della città per fronteggiare circa 90 richieste di intervento prevalentemente per prosciugamenti e danni dovuti all’acqua Quindi vedi un po’ te di ndrangheta di Bagnara Calabra Reggio Calabria che Fu arrestato nell’operazione crimine pensato di infiltrarsi tra i portatori della statua della Madonna di Polsi durante la festasvolta Ma è stato subito individuato è allontanato dai carabinieri impiegati nei servizi di ordine pubblico ed è tutto Grazie dell’attenzione appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa