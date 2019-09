Ultime Notizie Roma del 03-09-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale trovati dalla ragazza in studio Roberta Frascarelli sono stati recuperati con l’elicottero e portati al sicuro ieri pomeriggio alpinisti spagnoli bloccati da tre giorni in parete sulle Tre Cime di Lavaredo intervento di recupero a 2750 metri di quota è stato effettuato dell’equipaggio di un elicottero di Bolzano sfruttando una momentanea varco nella nebbia agli scalatori avrebbero rifiutato volontariamente due volte al soccorso perché convinti erroneamente di essere arrivata a un passo dalla vetta la nave Eleonora della NG Mission lifeline all con Oltre 100 migranti è entrata nel porto di Pozzallo dopo aver dichiarato lo stato di emergenza Boto portando il divieto imposto dalle autorità italiane la Guardia di Finanza ha disposto il sequestro amministrativo cautelare della EleonoraProcura di Ragusa aperto michetta tu l’arrivo della nave delegando la squadra mobile del Capoluogo per svolgere indagini per verificare se ci sono state violazioni penali mi sto consegnando quest’ora e parlerò del mandante dell’omicidio di Fabrizio Piscitelli e di tanti altri ancora questa è la mafia bere non quella del 2014 a parlare in un video diffuso sui social e Fabio usata di estrema destra coinvolto in mafia capitale vicino a Massimo Carminati annunciando il suo arresto da parte della polizia per possesso di armi da guerra mi chiamo Fabio Gaudenzi lavori venendo da prestarmi e mi consegnerò un prigioniero politico aggiunge se il governo britannico andrà sotto ai Comuni sulla proposta di legge anti nodi alla promossa dalle opposizioni di alcuni dissidenti Boris Johnson presenterà una mozione di scioglimento del parlamento per Indire elezioni anticipate 14 ottobre lo conferma una fonte governativacitando quanto detto dallo stesso premier ieri sera ai deputati del suo partito nel terzo trimestre l’economia appare ancora debole dopo che nel secondo il PIL era risultato piattolo Centro Studi Confindustria descrivendo nell’ultima congiuntura Unitalia bloccata accanto alla conferma di alcuni segnali di miglioramento per dura una lunga serie di dati negativi Crif letto anche uno scenario globale non brillante con rischi al ribasso per la prima volta nella storia del concorso Miss Italia tutte le fasi di votazione che porteranno all’elezione in programma a Jesolo il 6 settembre saranno affidate esclusivamente al televoto le fasi di votazioni ricorda all’organizzazione Saranno quattro ti piacerà il numero di 80 anni sta 40 poi a 20:10 quindi ha due prevista Inoltre fiore fase di votazione che coinvolgerà le due miste inviare una terza ragazza recuperata da una giuria di 78 escluse ed è tutto Grazie dell’attenzione andiamo appuntamento l’operazione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa