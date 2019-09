Ultime Notizie Roma del 03-09-2019 ore 12:10

romadailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio tutti i 20 punti che il MoVimento 5 Stelle ha presentato al presidente Conte sono affrontati nel programma di governo lo assicura il leader 5 Stelle Di Maio segnalando ma Il blog delle stelle pubbliche 20 punti integrali che il programma contiene dal blocco dell’aumento dell’IVA al salario minimo dal taglio del cuneo fiscale aiuti a famiglie disabili dallo stop agli ingegneri trivelle dalla riforma della giustizia La legge sul conflitto di interessi fino alle concessioni autostradali ed al voto a tutti sul Russo la piattaforma sulla quale dalle 9 di questa mattina e fino alle 18 il popolo più stellato del suo gradimento del governo Movimento 5 Stelle PD avvio di seduta in calo per la sterlina che per la prima volta dal gennaio 2017 scende sotto la soglia di 1,2 dollari uccidendolo 06300 a1,€199 Oggi è prevista la riapertura del parlamento che dovrà votare una legge anti no Deal subtract promossa dalle opposizioni da alcuni dissidenti Tori del governo dovesse andare minoranze il premier Boris Johnson ha fatto sapere che tornerà alle elezioni del 14 ottobre partenza in viale Carlo per lo spread tra Btp e Bund che scende a 175 punti contro la chiusura di 166 di lunedì il rendimento del 10 è pari allo zero 94% argomento l’uragano Dorian è stato declassato da categoria 4 a 3 conventi di circa 193 km orari rispetto ai circa 209 km di ieri sera la perturbazione continua ad abbattersi sulle Bahamas e si trova adesso a circa 48 chilometri a Nordest di Freeport sull’isola di Grand Bahama a circa 160 km di wheatstone Bridge in moto bambini delle elementari a primo giorno di scuola del nuovo anno sono stati uccisi da un uomo nel villaggio di Ciao Jacopo nella provincia cinese di ubay altri due bambini sono stati feriti lo riferisce la Pugliasenza precisare le modalità dell’attacco annunciando che il colpevole è un uomo di 40 anni di cognome you che è stato arrestato l’uomo è uscito di prigione lo scorso giugno Dopo aver scontato una condanna per tentato omicidio i partner europei dell’accordo sul nucleare iraniano finora non hanno rispettato i propri impegni dopo il ritiro unilaterale degli Stati Uniti a Teheran sarà un terzo passo verso un disimpegno dall’intesa che entro giovedì non richiesti per compensare le sanzioni americane lo ha confermato il presidente iraniano Hassan rohani in un discorso al parlamento di Teheran citato dalla TV di Stato sostiene con forza la governatrice carilah me la pulizia di Hong Kong nella loro azione finalizzata a riportare l’ordine l’ho detto Yang portavoce dell’ufficio sugli affari di Hong Kong e Macao del governo cinese in una conferenza stampa delle ultime turbolenze dell’ex Colonia britannica che nell’ultimo weekend ha vissuto violenti scontri tra attivisti tra democrazia e polizia oltre 35 milioni di euro evasi 100329 persone truffate 97 province di tutta Italia e 20 persone indagate e il bilancio dell’operazione karthwasten condotta dalla guardia di finanza di Pordenone relative al commercio online di auto di lusso che lo scorso mese di marzo l’aveva portata 5 provvedimenti di custodia cautelare che ha permesso il sequestro di sequestri per €5000000 sequestrati nell’abitazione di uno degli indagati una esclusiva cantina del valore complessivo di €103300 costruita da 561 bottiglie di vino e liquori una donna di 84 anni è stata uccisa nel proprio letto nella villetta con giardino in cui viveva è successo La scorsa notte a Cetona in provincia di Siena l’anziana secondo quanto riferiscono i carabinieri intervenuti sul posto sarebbe stata picchiata fino a causare la morte indagini Sono in corso era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto linea alla regia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa