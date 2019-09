Ultime Notizie Roma del 03-09-2019 ore 14:10

romadailynews radiogiornale bene ritornate l’ascolto dalla redazione Francesco Vitale in studio è il giorno del voto degli scritti del MoVimento 5 Stelle che è sulla piattaforma Rousseau avranno tempo fino alle 18 per esprimersi sulla accordo di governo con il Partito Democratico si tratta dell’ultimo Passo prima premier incaricato Giuseppe Conte salva il penale Probabilmente domani per sciogliere la riserva sempre che il voto di a un esito positivo andiamo a lettere il passaggio dell’uragano Doriana sulle Bahamas ha fatto 5 morti e 21 feriti oltre devastazioni senza precedenti come ha detto il premier quel paese si trova nel pieno di una tragedia storica d’organo è stato declassato a categoria 3 mentre continua a imperversare sulle Bahamas procede lentamente in direzione della Florida con venti fino a 200 chilometri all’ora Lo ha reso noto il centro nazionale per gli uragani da guardia di finanza sequestrato la nave Ionio che si trova al momentopompa dell’isola di Lampedusa lo riferiscono Fonti del Viminale si svolgono questa mattina in tutta Italia test d’ingresso alla facoltà di medicina 78694 gli iscritti che si contenderanno gli 11568 posti disponibili attraverso 60 quesiti a cui i candidati dovranno rispondere in 100 minuti l’unione degli universitari link coordinamento universitario Il fronte della gioventù comunista hanno organizzato presidi e sit-in di protesta davanti ai principali atenei italiani tra cui Roma Bologna Milano per dire stop al numero chiuso di una associazione e di un concorso nazionale contro le mafie la linea al nostro Antonello Troya organizzata la situazione musica contro le mafie della rete di libera ritorna per il decimo anno consecutivo il concorso nazionale premio musica contro le mafie che sostiene e valorizza la musica socialmente impegnata tema di questa edizione e hashtag Oltre i confini un invito a stimolare un pensiero preciso verso un mondo senza barrieredivisioni credo di razza senza poteri oscuri non fuori e menti la creatività che scrivono il desiderio di cercare l’unione della diversità e farsi porta felice un cambiamento profondo guidato dalla musica con gli affitti in prima linea È tutto Buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa