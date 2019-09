Ultime Notizie Roma del 03-09-2019 ore 15:10

romadailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio nuovo appuntamento con l’informazione tutti i 26 punti che il MoVimento 5 Stelle ha presentato al presidente Conte sono affrontati nel programma di governo lo assicura il 5stelle Di Maio segnalando ma Il blog delle stelle pubbliche 26 punti integrali che il programma contiene dal blocco dell’aumento dell’IVA al salario minimo del taglio del cuneo fiscale gli aiuti alle famiglie di Italo stop agli inceneritori alle trivelle dalla riforma della giustizia La legge sul conflitto di interessi fino alle concessioni autostradali ed al buon voto a tutti sul rosso l’associazione rosso in forma che nelle prime due ore di valutazione di votazione hanno votato 29781 iscritti certificati abbiamo gestito 24.000 connessioni in contemporanea con picchi di 1200 richieste al secondoCambiamo argomento Gianluca savoini leghista Presidente dell’Associazione lombardia-russia indagato con l’avvocato Gianluca merende ex bancario Francesco vannuccini inchiesta Su presunti fondi russi al Carroccio ha deciso di non rinunciare al processo Davanti al Tribunale del riesame di Milano per discutere ricorso contro i sequestri a suo carico effettuati lo scorso luglio da quanto appreso l’ANSA il suo legale l’avvocato Lara Pellegrini sta preparando una da depositare le udienze di giovedì prossimo gli scontri dello scorso weekend a Hong Kong hanno cambiato la natura delle proteste e colora si verificano molti incontrollabili che minacciano la sovranità nazionale della sicurezza un Kong il governo centrale non resterà inattivo secondo il portavoce dell’ufficio sugli affari di Hong Kong e Macao del governo cinese Pechino può dichiarare lo stato di emergenza in forza dell’articolo 18 della costituzione di un cono che città disordini interni che mettono in pericolo l’unità e la sicurezza nazionale sono fuori dal controllo del governo localeargomento dalla Consiglio Europeo della ricerca 621 milioni per aiutare le carriere di 408 giovani ricercatori di questi 18 lavorano in 13 istituzioni italiane l’ambizioso finanziamento viene dato ai vincitori del grande competition che fa parte del programma di ricerca innovazione dell’Unione Europea Horizon 2020 L’obiettivo è consentire ricercatori di costruire i propri gruppi per poter fare le loro ricerche più molti ama ancora pagina mille piano di Siena Industrial che viene presentata voltric prevede un aumento del fatturato con un tasso di crescita del 5% all’anno investimenti per un totale di 13 milioni di dollari fino a 2000 24 separerà dal 2021 le attività di Lecco e Fpt nasceranno due grandi e gruppi globali uno per veicoli commerciali motori l’altro per segmenti agricoltura costruzioni veicoli speciali entrambi quotate con sede legale ad Amsterdam fiscale in Gran Bretagna la notizia verrà annunciata durante il Capital Markets day a New York inoltresì e nei Industrial si allea con la startup Nicola con sede in Arizona per la produzione di camion a idrogeno ed elettrici in Nord America è in Europa voltiamo pagina la situazione critica abbiamo passato la soglia di stabilità negli ultimi due anni Infatti il permafrost ha iniziato a sciogliersi ovunque nella nostra regione lo dice all’ansa se uno dei massimi esperti russi di per una sosta e condirettore insieme al figlio Nikita della stazione di ricerca nord-orientale della yakutia se il Trend continua questo passo giunge nei prossimi anni il permafrost rischia di sparire del tutto torniamo in Italia ci ha raggiunti in studio Antonello Troya la Polizia di Stato di Catanzaro eseguito un’ordinanza di applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento messa a carico di un giovane di 29 anni am accusato di atti persecutori ai danni di 12 ore di casa Dalle indagini è stato Riza una serie di interventi effettuati della squadra volantela Questura dalle denunce presentate alle Vecchie emerso che am di nazionalità marocchina avrebbe molestato con comportamenti reiterati le due donne con offese scritte anche a sfondo sessuale di aggressioni di morte di fulmine delle minacce come denunciato alle vittime è stato registrato lo scorso mese di agosto Quando l’uomo armato di un coltello brandito attraverso il fratello di un cancello avrebbe intimato di aprire minacciano Le deciderle Grazie Antonello oltre 35 milioni di euro evasi 1329 persone truffate 97 province intutta Italia e 20 persone indagate è il bilancio dell’operazione capsule delle Fiamme Gialle di Pordenone contro il commercio online di auto di lusso che lo scorso mese di marzo aveva portato a 5 arresti e sequestro di 5 milioni di euro sequestrati nell’abitazione di uno degli indagati un’esclusiva del valore complessivo di 100 €3300 costituita da 561 bottiglie di vino e liquori è stato il figlio 45 anni uccide la botte Marisa Tosoni l’anziana donna trovata morta nel letto della villetta

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa