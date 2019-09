Ultime Notizie Roma del 03-09-2019 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Ferrigno politica in primo piano tutti i 20 punti che il MoVimento 5 Stelle ha presentato al presidente Conte sono affrontati nel programma di governo lo assicura il leader Luigi Di Maio ma il blog pubblica i 20 punti integrali che il programma contiene dal blocco dell’aumento dell’IVA al salario minimo dal taglio del cuneo fiscale gli aiuti a famiglie disabili dallo stop agli inceneritori alle trivelle dalla riforma giustizia La legge sul conflitto di interessi fino alle concessioni autostradali e da tutti sul Ruzzo la piattaforma sulla quale dalle 9 di questa mattina il popolo pentastellato sta andando il tuo gradimento al governo Movimento 5 Stelle PD l’uragano Dorian è stato declassato da categoria 4 a 3 con 20 di circa 193 km orari rispetto ai circa 209 km orari di ierila perturbazione continua ad abbattersi sulle Bahamas e si trova adesso a circa 48 km a nord-est di Freeport sull’isola di grammatica ma è circa 160 km a est di West Palm Beach in Florida in auto bambini delle scuole elementari al primo giorno del nuovo anno sono stati uccisi da un uomo in un villaggio nella provincia cinese di ubay altri due bambini sono stati feriti lo riferisce la polizia senza precisare le modalità dell’attacco e annunciando che il colpevole un uomo di 40 anni di cognome UK è stato arrestato un uomo è uscito di prigione lo scorso giugno Dopo avere scontato una condanna per tentato omicidio di poco ad Hong Kong perché la Cina sostiene con forza la governatrice carilah me la polizia la loro azione finalizzata riportare l’ordine tua detto Yang portavoce dell’ufficio sugli affari di Hong Kong Macao del governo cinese una conferenza stampa dedicata alle ultime turbolenze dell’ex Colonia britannica che nell’ultimo weekend ha vissuto violenti scontri tra attivisti Pro democrazia e pulizia è tutto grazie per averci seguitonews tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa