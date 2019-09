Ultime Notizie Roma del 03-09-2019 ore 17:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno tutti i 20 punti che il MoVimento 5 Stelle ha presentato al presidente Giuseppe Conte sono affrontati nel programma di governo assicura il Luigi Di Maio ma il blog pubblica e 20 punti integrali che il programma contiene dal blocco dell’aumento dell’IVA al salario minimo dal taglio del cuneo fiscale aiuti a famiglie disabili dallo stop agli inceneritori alle trivelle della riforma della giustizia La legge sul conflitto di interessi fino alle concessioni autostradali ed al buon voto a tutti su Rousseau piattaforma sulla quale dalle 9 di questa mattina e fino alle 18 il popolo pentastellato il suo gradimento al governo Movimento 5 Stelle PD cronaca oltre 35 milioni di euro evasi 1329 persone truffate 97 provincia di tutta Italia a 20 persone indagate e lui lancio dell’hotelslitting condotta dalla guardia di finanza di Pordenone e relativa al commercio online di auto di lusso che lo scorso mese di marzo aveva portato a 5 provvedimenti di custodia cautelare che apre messo il sequestro per €5000000 sequestrati anche nell’abitazione di uno degli indagati un’esclusiva cantina del valore complessivo di 100 €3300 costituita da 571 bottiglie di vino e liquori da quella cronaca una donna di 84 anni è stata uccisa nel proprio letto nella villetta con giardino in cui viveva è successo La scorsa notte a Siena l’anziana secondo quanto riferiscono i carabinieri intervenuti sul posto sarebbe stata picchiata fino a causare la morte indagini Sono in corso S rinchiuso Dai partner europei dell’accordo sul nucleare iraniano finora non hanno rispettato i propri impegni e dopo il ritiro unilaterale degli Stati Uniti e terranno farà un terzo passo verso un disimpegno nell’intesa sento giovedì sono serali in TV richiesti per compensare le sanzioni americane per confermato il presidente iraniano rohani in un discorso al parlamento di Tirana citato dalla TV di Stato perduto per il momento ma l’informazione torna la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa