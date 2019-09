Ultime Notizie Roma del 03-09-2019 ore 19:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con informazioni stasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno migranti in primo piano la Procura di Ragusa iscritto nel registro degli indagati il comandante il capo missione della nave Eleanor del One GTA on-line entrata ieri nel porto di Pozzallo con 104 migranti dopo avere dichiarato lo stato di emergenza forzando il divieto imposto dalle autorità italiane per loro l’ipotesi di reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina I migranti saranno ricollocati in Germania Lussemburgo Irlanda Portogallo e Francia spiega un portavoce della commissione europea 36 potevo comunicare preoccupato del Coordinamento dell’accoglienza su richiesta della Germania struttura regionale L’ombra della Corte dei Conti ha aperto un’indagine sulla ricostruzione post terremoto del 2016 in particolare per accertare se ci siano stati eventuali danni pubblici lo hanno reso noto gli stessi uffici giudiziari la procuraindagando su eventuali danni pubblici conseguenti alla mancata adozione del piano di ricostruzione all’omesso conferimento di incarichi tecnici alla mancata previsione sismica per mappe inadeguate Gianluca savoini il leghista presidente dell’ Associazione Lombardia Russia indagato con l’avvocato Gianluca meranda è l’ex bancario Francesco Vannucci nell’ inchiesta Su presunti fondi russi al Carroccio ha deciso di non rinunciare al procedimento Davanti al Tribunale del riesame di Milano per discutere il ricorso contro i sequestri a suo carico effettuati lo scorso luglio Gianluca meranda e Francesco Vannucci invece hanno rinunciato al procedimento Davanti al Tribunale del riesame al quale avevano tentato ricorso contro i sequestri di luglio Intanto il sito buzzfeed rivela i nomi dei russi presente all’incontro dell’hotel Metropole di Mosca in chiusura gli scontri dello scorso weekend hanno cambiato la natura delle proteste qualora si verifichino tumulti incontrollabili che minacciano la sovranità Nazionale la sicurezza Hong Kong il governo centrale non resterà inattivo secondo il portavoce dell’ufficio sugli affari di Hong Kongil governo cinese Pechino può dichiarare lo stato di emergenza infanzia è l’articolo 18 della biciclo Costituzione di Hong Kong che cita disordine interno è tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa