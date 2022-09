Ultime Notizie Roma del 03-09-2022 ore 10:10

romadailynews radiogiornale e sabato 3 settembre Buona giornata da Francesco Vitale I Ministri delle Finanze del G7 danno l’okay al Price CAP sul petrolio è la presidente della commissione europea Ursula von der line auspica breve un tetto anche il prezzo del gas la risposta della Russia e lo stop totale a nord stream ufficialmente per un guasto una turbina per la Siemens Sergione tecnicamente non sufficiente Cingolani è un ricatto una partita a poker della Ischia Cernobbio pronti ad aumentare l’export di energia ma zaporizhia deve funzionare forte del gas da Amsterdam chiude €214 il governo lavora al decreto sul caro bollette per la prossima settimana e ragiona sulla tassazione degli extra profitti Davide Sala Palazzo Marino e punta sulla modello Milano per il 18 settembre non c’è una kermesse del PD in città che sfida la puntina della Lega La partita è ancora tutta dacon giovani indecisi dice meloni proseguo in Sardegna sul giro d’Italia domenica sarà Cernobbio e dice i dati ci danno al governo ma non promettiamo miracoli poi si confronta sul palco con sostenitori lgbt Salvini nuovi sondaggi che danno il MoVimento 5 Stelle sopra la lega e annuncia invece il cappotto del centrodestra che prende Renzi presentano il terzo Polo a Milano lupi senza noi moderati non si governa le forze ucraine hanno ripreso a colpire la centrale nucleare zaporizhia secondo quanto affermano fonti locali dell’amministrazione russa del territorio occupato almeno quattro attacchi secondo la bella serata di ieri Una circostanza questo oggetto delle preoccupazioni dell’Aia la situazione non è comunque paragonabile con Chernobyl afferma il direttore grossi che martedì riferirà il consiglio di sicurezza dell’ONU chi denuncia l’esercito Russo ha rimosso il suo equipaggiamento militare del territorio della centrale nucleare zaporizhia ernie goedhart prima dell’arrivo della Aia Come preannunciato nei giorni scorsi la ministraHayden approvato la vendita per guardarmi per 1,1 miliardi di dollari missili anti-nave aria aria è l’estensione di un contratto per la sorveglianza radar pronta la risposta di Pechino che continua intanto inviare navi e aerei nello Stretto di Taiwan dai tempi della visita dello speaker della camera americana Nancy pelosi se gli Stati Uniti non rinunceranno la vendita di armi ci saranno contromisure affermato Il portavoce dell’ambasciata cinese a Washington ha Jane Fonda è stato diagnosticato un tumore un in forma non ho ciclo ha reso noto sui social la stessa leggendaria attrice e attivista riferendo di aver cominciato la chemioterapia questo cancro è molto trattabile l’ottanta per cento delle persone sopravvive quindi mi sento molto fortunata scritto sui social Anche perché ho un’assicurazione sanitaria eccesso i migliori medici e trattamenti troppe persone in America non hanno accesso alla qualità del servizio sanitario che sto ricevendo Serena Williams ha chiuso la sua carriera nel tennis mondiale con una sconfitta degli US Open stati Infatti eliminati al terzo round tu dopo essere stata abbattuta dal australiana ai laptopla 23 volte vincitrice del titolo del Grande Slam e se volte campionessa New York ha perso 7 56761 lasciandosi andare alle lacrime in campo alla William che compirà qua domani tre settimane è stato chiesto se fosse risposta riconsiderare l’annunciata intenzione di ritirarsi dai tornei non credo ma non si sa mai ha risposto che questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

