Ultime Notizie Roma del 03-09-2022 ore 11:10

romadailynews radiogiornale da Francesco Vitale il ministro delle finanze del gruppo dei sette hanno dichiarato dopo una riunione virtuale che stanno definendo i dettagli del piano per formare un cartello degli acquirenti internazionali per limitare il prezzo del petrolio Russo il G7 applicherà urgentemente un tetto prezzo di acquisto del petrolio Russo incoraggia una ampia quali zione di paesi a partecipare all’iniziativa volta a limitare la capacità di Mosca di finanziare la sua invasione in all’ucraina Serena Williams III Run degli US Open sconfitta per 57 76 16 della storia ajla tomljanovic e ha 40 anni la campionessa statunitense ha confermato il ritiro l’abbiamo una carriera leggendaria aggiunto non si sa mai 40 anni fa il 3 settembre del 1982 veniva assassinato dalla mafia il generale dei Carabinieri Carlo Alberto Dalla Chiesa ucciso a Palermo in via Isidoro carini in un attentatopersero la vita anche la moglie Emanuela Setti Carraro l’agente di scorta Domenico Russo il generale fu una delle figure simbolo della lotta alla criminalità organizzata e prima nella lotta dello Stato contro il terrorismo Dalla Chiesa spedito in Sicilia divenne Martire dopo poco più di 3 mesi raggiunta l’uscita della prefettura da un commando mafioso che aprì il fuoco con un Kalashnikov verso il generale sua moglie non risparmiarono neanche la gente che li seguiva a bordo di un Alfetta sarebbero responsabili di almeno 5 rapine tre delle quali fatte a Seregno i danni di minorenni quattro minorenni colpiti da un’ordinanza di misura cautelare in carcere che agivano sistematicamente nei pressi delle stazioni ferroviarie a bordi treni in servizio per i comuni di Seregno e Monza le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Milano hanno preso viene febbraio di quest’anno in seguito alla denuncia sporta dalla vittima i Carabinieri della compagnia di Seregno i carabinieri hanno scoperto l’esistenza di un vero e proprio sodalizio criminale composto da minorenni 2D nazionaliAdriana uno marocchino e un egiziana che puntando sulla forza intimidatoria del branco Genoa tornati anche da altri giovani del gruppo circa una decina in tutto attraverso uno stile di vita fuorilegge oramai consolidato numerosi precedenti per la stessa indole seminava panico e terrore sulle tratte ferroviarie della Brianza mettendo a Segno Colpi Di poche centinaia di Euro ai danni di ragazzi studenti diretti alle scuole di Seregno gli Stati Uniti venderanno a Taiwan Army per 1,1 miliardi di dollari lo riferisce il Washington Post spiegando che l’amministrazione biden ha formalmente informato il congresso di questa intenzione Salerni che verranno vendute vi sono 60 missili antinave harpoon per 355 milioni e 120 kg are are assigned Wind Tre 85 milioni seicentomila oltre a 655 milioni quattrocentomila per la pensione di un contratto per la sorveglianza radar si tratta della quinta è più importante vendita di armi a Taiwan da parte dell’amministrazione By Me ne sottolinea il quotidiano statunitense la notizia della vendita è stata confermata dalha precisato che la decisione è stata approvata dal dipartimento di Stato la notizia arriva mentre la Cina continua inviare navi e poteri nello Stretto di Taiwan dopo la visita dello speaker della camera americana Nancy pelosi ha subito reagito l’annuncio della vendita la cena adotterà contromisure legittima è necessaria la luce dell’evoluzione della situazione ha dichiarato Il portavoce cinese a Washington uk.new e noi al momento ci fermiamo qui buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa