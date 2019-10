Ultime Notizie Roma del 03-10-2019 ore 07:10

romadailynews radiogiornale in studio Roberta Frascarelli la scure dei dazi statunitensi si abbatte sul made in Italy colpendo con una tariffa del 25% pecorino romano Parmigiano Reggiano provolone Si salverebbero invece l’olio d’oliva è il prosecco e quanto emerge dalla lista dei prodotti pubblicata dalle autorità americane dopo il via libera agli Stati Uniti i dati dovrebbero scattare dal 18 ottobre nell’elenco figurano anche il whisky scozzese e i vini francesi e ancora lei metà svizzero e la groviera dati del 10% sugli aerei come i dati scatteranno il 18 ottobre ha confermato responsabile per il commercio Aggiungendo che l’amministrazione Ciampa ospita di trattare con il mio Europea per risolvere i nodila borsa di Tokyo avvia le contrattazioni in sostenuto calo esci alla contrazione degli indici azionari statunitensi sui timori dell’apertura di un nuovo fronte di scontro sul commercio internazionale Stati Uniti ed Europa e la ridimensionamento della crescita globale negli kiper del 1,82% sui mercati e i cambi Lo Yen valuta dollaro livello di poco superiore a 107 e sull’euro 117, 30 almeno 7 persone sono morte negli Stati Uniti in seguito a un incidente aereo avvenuto in connettica un vecchio bombardiere b17 della Seconda Guerra Mondiale si è schiantato sulla pista dell’aeroporto internazionale di Bradley il velivolo trasportava 13 persone l’incidente sarebbe avvenuto per problemi tecnici sopravvenuti in fase di decollo altri sette i feriti di cui tre Ungari condizioni si è spento nel pomeriggio di ieri dopo una lunga malattia Giorgio Squinzi il padroneMapei proprietario del Sassuolo calcio nato a Cisano Bergamasco nel 1943 è stato Presidente di Confindustria dal 2012 al giorni da 16 Spencer aiuto nel tardo pomeriggio all’ospedale San Raffaele dove era ricoverato da un paio di settimane a causa del peggioramento del male che lo aveva colpito da tempo lascia la moglie Adriana spazzoli e i figli Marco e Monica da tempo già impegnati nella Mapei ed è tutto Grazie dell’attenzione appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa