Ultime Notizie Roma del 03-10-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale di nuovo Ben trovati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli la scure dei gatti statunitensi si abbatte sul made in Italy colpendo con una tariffa del 25% pecorino romano Parmigiano Reggiano provolone battuto Si salverebbero invece l’olio d’oliva il prosecco e quanto emerge dalla lista dei prodotti pubblicata dalle autorità americane i dati dovrebbero scattare dal 18 ottobre nell’elenco figurano anche il whisky scozzese vini francesi lamenta svizzero e la groviera dati del 10% sugli aerei commerciali Tin Tuc e i vertici della Apple scendono di nuovo in campo difesa degli immigrati e contro le politiche del presidente americano Donald Trump in una lettera alla corte suprema i responsabili della casa di Cupertino manifestano il proprio sostegnovedimento varato dall’amministrazione Obama per la protezione dei Dreamer di immigrati entrati regolarmente negli Stati Uniti da bambini cocca sottolinea come Dreamer siano in gran parte alla base del successo della sua azienda È una ricchezza per intero paese bisogna trovare una soluzione al più presto per il problema dei rifiuti di Roma altrimenti si rischia l’emergenza sanitaria l’allarme dall’ordine dei medici di Roma e provincia in una nota il caos in cui versa Lama con l’ennesima dimissioni dell’ennesimo CD hai la nomina di un nuovo presidente preoccupa all’ordine dei medici di Roma avevano il presidente il vicepresidente Antonio magia Pierluigi Bartoletti va evitato che si creino cumuli di immondizia in strada nei pressi di scuole ospedali luoghi pubblici l’unica alternativa la proposta offerta da Boris Johnson all’Unione Europea come nuovo accordo sulla brexit è quella di un ordine alla un divorzio senza accordo lo ha detto lo stesso premier storia al Congresso diin uno dei passati riprendi con Maggiore evidenza dai media britannici Johnson ha presentato la sua proposta come un compromesso positivo per entrambe le parti avvertendo tuttavia che sei saldiran o Londra uscirà Comunque il 31 ottobre anche senza accordo Uno sbocco per il quale siamo pronti aggiunto primi clamorosi provvedimenti nel nuovo caso delle presunte irregolarità finanziarie in Vaticano secondo quanto scrive l’Espresso il corpo della gendarmeria spedito una disposizione di servizio al personale interno dello Stato e alle guardie svizzere che controlla gli accessi che segnala che 5 persone sono state sospese cautelativamente dal servizio si tratta di due dirigenti apicali degli uffici della segreteria Vincenzo Moriello e Fabrizio Tirabassi di un addetta all’amministrazione Caterina Sansone e di due alti dirigenti Vaticani Monsignor Maurizio Carlino da poche settimane capo dell’ufficio informazione e documentazionedirettore del live Tommaso di Ruzza i suddetti si legge nella nota firmata dal comandante Domenico Giani potranno accedere nello stato esclusivamente per recarsi presso la Direzione per igiene per i servizi connessi operosa autorizzati dalla magistratura Vaticana Monsignor Mauro Carlino continuerà a risiedere presso la Domus Santa mappe l’indagine è solo all’inizio ma risulta l’Espresso che le operazioni finanziarie computer nel tempo al centro delle indagini secondo il comunicato nel sala stampa Vaticana riguardano alcune compravendite immobiliari milionari all’estero in particolare immobili di pregio a Londra ed è tutto grazie per averci seguito appuntamento alle prossime ore

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa