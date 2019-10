Ultime Notizie Roma del 03-10-2019 ore 11:10

romadailynews radiogiornale e ben ritrovate l’ascolto dalla redazione Francesco Vitale in studio Chiriatti americani Sebastiano sull’Unione Europea sui prodotti italiani dal 18 ottobre scatteranno tariffe del 25% sul pecorino parmigiano provolone e prosciutto lo ha confermato il contabile per il commercio americano lights Sandro invece olio d’oliva e prosecco una grande vittoria del 7 miliardi per gli Stati Uniti ha definito Trump il via libera della bottiglia ai dazi come risposta gli aiuti pubblici legali a direbus l’Italia difendere i suoi interessi aveva detto di Maio oggi a Bruxelles audizione di Gentiloni viene continuo stop Vengo la prossima manovra la riforma dei non è in agenda ha detto ieri Conte Movimento 5 Stelle più di intanto era sicura non l’IVA non aumenterà allarme invece dall’Associazione che riunisce colf e badanti sull’ipotesi che datori di lavoro diventino sostituto d’impostaoggi le consiglio dei ministri è morto ieri a 76 anni dopo una lunga malattia Giorgio Squinzi ex presidente di Confindustria e anche il vicepresidente penso è stato coinvolto da Trump fare pressioni sul leader Ucraina zelenski secondo il Washington Post che cita fonti della Casa Bianca il presidente americano Intanto ti aiuto dal italiane la controinchiesta solo la spia Gate la torno in genere al bar ascoltato a una registrazione di misura accademico maltese che promise di poter fornire materiale lusso compromettente su Ilary e oggi ricorre il sesto anniversario di una delle più gravi immagini migranti delle Mediterraneo una imbarcazione con oltre 500 persone a bordo affondò davanti a Lampedusa uccidendo 266 migranti 155 furono Salvati la soluzione migliore aiutarli a casa loro secondo Pompeo Confermata la condanna a 12 anni per training trentenne autore del Raitre zitta a Macerata ci riprova il premier britannico intende sospendere il Parlamentodi rendendo così possibile che il discorso della regina abbia luogo il 14 come originariamente previsto ultima offerta intanto da Johnson nell’Unione Europea per evitare una brexit no Deal Irlanda del Nord 2 confini per 4 anni ma da Dublino Arrivano già i primi No la perturbazione Atlantica che sta attraversando L’Italia si sposa oggi sul versante Adriatico al sud a te sono un sensibile calo delle temperature è una intensificazione dei venti allerta gialla per rischio idrogeologico su Marche settore orientale dell’Abruzzo Molise versante costiero della campagna e su Basilicata Puglia Calabria e Sicilia Cambiamo argomento Parmitano il nuovo comandante della stazione spaziale internazionale l’astronauta dell’esa è il primo italiano è il terzo europeo da assumere questo ruolo il passaggio di consegne con Lorusso o vicino a venuto a su una una stazione spaziale affollata con 9 a bordo in altri due rientrano oggi sulla terra Eccomiufficialmente la expedition 61 lo sport prima di chiudere nel secondo turno dei gironi di Champions l’Inter perde 2 a 1 in casa del Barcellona mentre il Napoli non va oltre lo 0-0 il Liverpool Salisburgo 43 Zenit Benfica 31 lipstik Lione 02 Chelsea 1 2 e Valencia Ajax 03 stasera le romane in Europa League in Austria contro il boss del Lazio all’Olimpico colrat E questa era l’ultima notizia l’informazione Torna più tardi buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa