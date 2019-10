Ultime Notizie Roma del 03-10-2019 ore 12:10

romadailynews radiogiornale ancora Ben ritrovati all’ascolto da relazione da Francesco Vitale in studio la decisione della VCO è quella che ci aspettavamo il segretario di stato americano Mike Pompeo in visita in Italia intervistato da Sky Tg24 commentato così la pronuncia che gira gli Stati Uniti di imporre 7 miliardi e mezzo di darti all’Unione Europea potremmo mettere dati su viene parmigiano italiani aggiunto Pompeo sulla scelta della v.to sugli aiuti a berbahasa detto è la nostra opinione per molto tempo che questi sussidi fossero i regali e abbiamo lavorato con l’Unione Europea e con il nostro governo per trovare la risposta giusta la decisione della VCO di oggi è una questione seria sono sussidi in violazione della bottiglia e fare in modo di lavorare per sviluppare la nostra risposta alla domanda se sia possibile che i dazi americani colpiscono prodotti alimentari italiani come viene il formaggio Pompeo ha confermato Forse hadelle merci che ha descritto potrebbero essere nella lista dazi Dopo le parole di conferma arrivate immediata la replica del ministro Luigi Di Maio Italia difendere i suoi interessi nazionali sono in campo specie su quello economico e commerciale la cronaca la Corte d’Assise d’Appello di Ancona ha confermato la condanna inflitta in primo grado 12 anni di reclusione per Luca Traini il trentenne di Tolentino che il 3 febbraio 2018 per i 6 migranti di colore colpi di pistola per le strade di Macerata decisione è arrivata dopo 4 ore di camera di consiglio treni aveva giustificato il su ride dicendo di voler vendicare l’uccisione di Pamela Mastropietro Cambiamo argomento e rischio emergenza sanitaria Si valuti la chiusura delle scuole e’ l’allarme lanciato rispettivamente dall’ordine dei medici dei presidi delle scuole a preoccupare la situazione rifiuti a Roma e caos dopo le dimissioni del CdA della mia azienda che per conto del comune si occupa della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti un rapido sguardo alla borsa quella di Tokyo avvia le contrattazionisostenuto calo in scia alla contrazione degli indici azionari statunitensi sui nuovi dell’apertura di un nuovo fronte di scontro sulla commercio internazionale tra Stati Uniti d’Europa e alle ridimensionamento della crescita globale che perde lune 62 % a quota 21420 666 lasciando sul terreno 351 punti sui mercati dei cambi Le Iene si rivaluta sul dollaro livello di poco superiore alle 7 sull’euro certo 17:30 la pagina sportiva prima di chiudere nel secondo turno dei gironi di Champions l’Inter perde 2-1 in casa del Barcellona mentre il Napoli non va Lol 300 in Belgio col James Liverpool Salisburgo finisce 4-3 Zenit Benfica 3102 Chelsea 12 Valentia yas-203 questa sera le romane Europa League Austria contro il vossberg Lazio all’Olimpico col re era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto e appuntamento a più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa