Ultime Notizie Roma del 03-10-2019 ore 13:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio non servono pochi miliardi di abbattimento del Cuneo ne servono almeno 13 o 14 non certo due miliardi e qualcosa di cui leggiamo nella nave il presidente di assolombarda Carlo Bonomi chiedere interventi decisi con la legge di bilancio non rispondete ci con un elenco di 27 o 39 proposte diverse ha cambiato davanti al premier Conte Non parlate CD nuovo Umanesimo e di nuovo rinascimento questa volta stupite ci sono Mi ha chiesto di fermare l’esperimento negativo di 400 l’espianto delle politiche del Lavoro dal reddito di cittadinanza la rappresentante di un singolo governo nella commissione ma il commissario agli affari economici e brocche carico le 27 botti di legge di stabilità l’ho detto il commissario designato gli affari economici Paolo Gentiloni nell’audizione al Parlamento Europeo che Ha poi aggiunto alla bozza dell’Italia dove esattamente la stessa attenzioneattraverso le regole che darò tutti gli altri 27 x Gentiloni patto di stabilità non è perfetto ma ci sono le flessibilità che non sono concessioni verso questo quel paese ma qualcosa che sta nelle regole mi concentrerò sulla riduzione dei debiti alti e quindi per annunciato Aggiungendo che userà la flessibilità per aiutare gli investimenti i razzi americani si abbattono su L’Unione Europea sui prodotti italiani dal 18 ottobre scatteranno ferite del 25% sul pecorino parmigiano provoloni prosciutto lo ha confermato il responsabile per il commercio americano lights invece olio d’oliva e prosecco una grande vittoria da 7 miliardi per gli Stati Uniti ha definito Trump in viale della come risposta gli aiuti pubblici legali ad Arbus Francesco ha ricevuto in Vaticano il segretario di stato americano Mike Pompeo hanno riaffermato l’impegno degli Stati Uniti della Santa Sede a favore della Libertà religiosa in tutto il mondo e in particolare della protezione delle comunità cristiane in medioriente riferito Dopo l’udienza Il portavoce di Pompeo Morgan ortagus il segretario Papa Francesco anche discusso degli sforzi continui degli Stati Uniti della Sampper promuovere la democrazia e diritti umani a livello globale e dopo l’episodio della Sea Watch 3 ho tenuto attenzione dalle istituzioni Ma dove eravate quando abbiamo chiesto aiuto così la comandante della Sea Watch Carola rakete nell’audizione all’Euro camera la mia decisione di entrare in porto dopo 17 giorni mare non fu una provocazione ma un’esigenza spiegato rakete sono intanto 61 migranti tra cui donne e minori sbarcati a Lampedusa Sarebbero tutti originari del Bangladesh oggi corteo sempre a Lampedusa per ricordare le vittime del naufragio del 3 ottobre 2013 che causò 368 morti lo studente di 18 anni ferito al torace nelle proteste del primo ottobre da un colpo sparato dalla polizia di Hong Kong è stato accusato formalmente di ribellione assalto alle forze dell’ordine lo riportano i media locali secondo cui fa parte di un gruppo di 77 ragazzi che dovranno rispondere di rivolti loro caso sarà trattato nel pomeriggio dalla Shanti Corte il cybercrime cioè gli attacchi compiuti per estorcere denaro sono lacausa dell’aggressione informatiche di mondiali rappresentano il 85% è segno non più 3,8% tra i settori più dettagliati la sanità 97 attacchi gravi pari al momento del 31% le più usate sono Fishing Social Engineering il semplice malware l’arma più diffusa sono i dati del rapporto clusit sui primi sei mesi 2019 Siamo a due minuti dalla mezzanotte la metafora apocalittica degli esperti parliamo del maltempo la perturbazione Atlantica che sta attraversando L’Italia si sposta oggi sul versante Adriatico al Sud è atteso un sensibile calo delle temperature un’intensificazione dei venti allerta gialla per rischio idrogeologico aktor orientale dell’Abruzzo Molise versante costiero della Campania e Basilicata Puglia Calabria e Sicilia ed è tutto buon proseguimento di ascolto e appuntamento a più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa