Ultime Notizie Roma del 03-10-2019 ore 14:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto della relazione da Francesco Vitale in studio non deve morire questa la decisione presa oggi 3 ottobre da un giudice dell’alta Corte britannica cogliendo a differenza di casi analoghi dei genitori contro la decisione dei medici del Royal London Hospital di staccare la spina la bambina di 5 anni ricoverata in gravi condizioni Cambiamo argomento ho ottenuto attenzione dalle istituzioni Ma dov’era quando abbiamo chiesto aiuto queste le parole di Carola rakete comandante della Sea Watch che ha parlato in audizione alla camera nel giorno in cui si celebra la giornata del migrante nell’anniversario della strage di Lampedusa del 3 ottobre 2013 facendo riferimento all’episodio Sea Watch 3 la donna tedesca aggiunto l’unica risposta che ha avuto allora è stata da Tripoli dove non poteva andare in Europa la colla dei diritti nessun governo voleva 53 migranti è stata una vergognanon mi hanno attaccata dice rakete sono stata lasciata sola i governi amaretto morì come se no la nave ci fosse la festa e poi attacca l’Italia la ricerca e salvataggio in mare Sono operazioni che rientrano nel diritto internazionale non so come abbia fatto l’Italia da provare una legge che non rispetta il diritto internazionale cambiamo ancora argomento parliamo di economia il pecorino romano il Parmigiano Reggiano il provolone il prosciutto questi alcuni fra i nomi più celebri del made in Italy che finiscono nel mirino dei dazi americani Si salverebbero invece l’olio d’oliva il prosecco e quanto emerge dalla lista dei prodotti pubblicata dall’ autorità americane dopo il debutto negli Stati Uniti per imporre 7 miliardi e mezzo di darti all’Unione Europea accusata di aver fornito aiuti legalia direbus Nell’era in cui ci sarebbero anche lui scozzese i vini francesi il emmental svizzero la groviera rivisti poi datti del 10% sugli aerei commerciali e voltiamo ancora pagina la politica Paolo Gentiloni commissario designato gli affari economici ha tenuto la sua visione programmaticaeuropeo e ha parlato di diversi temi sul patto di stabilità esempio detto che non è perfetto ma ci sono le flessibilità che non sono concessioni verso questo quel paese ma qualcosa che sta nelle regole ha poi assicurato il concentrerà sulla riduzione dei debiti anche annunciato che sarà la flessibilità per aiutare gli investimenti Sud Italia poi ha chiarito non sarò il rappresentante di un singolo governo nella commissione ma sto Il commissario agli affari economici avrò che fa con le 27 botti di leggi di stabilità e alla bozza dell’Italia darò esattamente la stessa attenzione attitudine al dialogo e serietà verso le regole che darò tutti gli altri 27 cambiamo decisamente argomento l’ex procuratore della repubblica di Roma Giuseppe Pignatone è stato nominato da papa Francesco presidente del tribunale dello stato della Città del Vaticano Pignatone prende così il posto del precedente presidente Giuseppe Dalla Torre nella biografia pubblicata nel bollettino della sala stampa Vaticana si legge che Pignatone nato a Caltanissetta al 8 maggio 1949 si è laureato in Giurisprudenza nel 1971 presso l’Università deglidi Palermo è stato preso a Caltanissetta e dal 1977 sostituto presso la Procura della Repubblica nel 2008 è stato nominato dal Consiglio dei Ministri procuratore della repubblica di Reggio Calabria nel marzo 2012 è stato nominato dallo stesso consigliere Superiore della Magistratura procuratore della repubblica di Roma E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto e appuntamento a più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa