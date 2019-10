Ultime Notizie Roma del 03-10-2019 ore 15:10

romadailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla da Francesco Vitale in studio La guerra dei dazi ci sta mettendo a dura prova l’ho detto il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte l’assemblea di assolombarda la scala Aggiungendo che con i dazi compensativi americani c’è una prospettiva di far male a manifattura e agroalimentare e ci preoccupa faremo il tutto per limitare i danni aggiunto il questo anche lavorando all’interno dell’Unione per prospettive compensative argomento non sono non sono rappresentante di l’unico governo all’interno della commissione sarà il commissario per gli affari economici e riserverò la manovra di bilancio dell’Italia la stessa attenzione lo stesso dialogo la stessa serietà nel rispetto delle regole con cui esaminerò quello degli altri paesi lo dice Paolo Gentiloni rispondendo alle domande dei parlamentari europei durante la sua audizione a Bruxelles e voltiamo ancora pagina stanotte alle ore 3:30 ora del drammamemoriale che riporta i nomi delle vittime stiamo parlando del naufragio di Lampedusa 368 vittime e 20 dispersi 6 anni fa oggi tra le iniziative più significative La Marcia fino alla porta d’Europa per sollecitare da questa chilometri era l’impegno compatto dell’Unione Europea nuovi sbarchi nella notte la Guardia Costiera ha soccorso 71 persone dal motivo via libera 7 e mezzo di latte americani contro l’Europa Washington ha contestato la legittimità degli aiuti pubblici concessi da Bruxelles e ora potrebbe colpire una serie di prodotti tecnologici ma anche prodotti alimentari beni di lusso da scuola si apre sul pecorino parmigiano provolone prosciutto Trump esulta Confindustria rischio recessione per Italia ed Europa montiamo ancora pagina Amedeo Modigliani torna nella sua Livorno anni dalla morte la città Toscana che ha dato i natali a uno dei più grandi addormentati artisti del 900 in occasione del centenario della sua scomparsa avvenuta a soli 36 anni il 24 gennaio 2020 A Parigi promuove e ospita una mostraaccoglie 14 dipinti 12 disegni di Modigliani appartenenti alle collezioni più importanti che lo spegnerò esposti Voglio un centinaio di altri capolavori E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di soldini alla regia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa