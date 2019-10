Ultime Notizie Roma del 03-10-2019 ore 17:10

romadailynews radiogiornale un buon pomeriggio della missione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio folli al commissariato di Parigi un funzionario con oltre vent’anni di esperienza definito da tutti un aborto Remo intorno all’ora di pranzo di quest’oggi a ferrato un coltello in ceramica e ha cominciato da accoltellare colleghi prima una poliziotta Poi altri funzionari ad uno ad uno andando lì a cercare quattro In tutto le persone uccise oltre alla salitore come riportano i media francesi il premier edouard Philippe della site nella capitale raggiungendo il Ministro dell’Interno Christophe castaner ed il prefetto di Parigi Ice in Vaticano l’ex procuratore della repubblica di RomaGiuseppe Pignatone è stato nominato dal Papa presidente del tribunale dello stato della Città del Vaticano Pignatone prende così il posto del precedente presidente Giuseppe Dalla Torre se verranno rinviate a giudizio si troverà così a giudicare come presidente del collegio i dirigenti Vaticani sospesi nell’inchiesta segreteria di Stato hype sulla finanza Vaticana il governo vuole fare pagina Basta con l’autoreferenzialità il paese ha voglia di correre le nostre porte sono sempre aperte affrontiamo le sfide tutti insieme ha detto il premier Conte nel suo intervento all’assemblea di assolombarda aprendo i lavori il presidente Bonomi aveva chiesto più risorse per il taglio del cuneo fiscale sul lavoro fino a 13-14 miliardi riforma del fisco per ridurre le tasse no a qualsiasi ipotesi di patrimoniale di tutto per limitare i danni dell’ aumento dei dazi gli impegni assunti dal premier intanto passano da 2:15 a 6l’aria al kg i dati statunitensi sul parmigiano reggiano che costerà Dunque circa 45 dollari al chilo e non più 40 nella aumento delle tariffe non rientrano i prosciutti italiani in particolare non il prosciutto San Daniele afferma il direttore del consorzio del prosciutto crudo friulano Mario Emilio cichetti la mozzarella di bufala campana è stato escluso dalla lista dice Pier Maria Saccani direttore del consorzio tutela mozzarella di bufala campana dop l’Unione Europea deplora la decisione statunitense ci saranno contromisure Cambiamo argomento lo Cyber Crime Story attacchi incompiuti per Restore denaro sono la principale causa delle aggressioni informatiche mondiali rappresentano al 85% e segnano un + 3:08 % tre settori più bersagliati la sanità sono i dati del rapporto clusit è tutto dalla redazione Vi auguro un buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa